КЛИК НА ПОГРЕШАН ЛИНК МОЖЕ ВАС СКУПО КОШТАТИ
НОВИ ТАЛАС ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРА У СРБИЈИ, ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ПОШТА Не отварајте ове поруке, никако не уносите личне податке
Директорка Функције услуга и продаје Поште Србије Бојана Николић изјавила је поводом интернет превара у оквиру којих грађанима стижу поруке наводно из овог предузећа да Пошта Србије не комуницира са корисницима путем мејла него шаље обавештења да им је пристигла нека пошиљка и не тражи да оставе личне податке путем линкова.
У једној од порука која је наводно стигла из Поште Србије пише да је пакет стигао у складиште, али да не може бити испоручен због непотпуне адресе и тражи се од корисника да кликну на одређени линк због чега грађани могу да остану без новца.
Николић за Тањуг објашњава да Пошта Србије не комуницира са корисницима на овај начин.
-Пре свега, не користимо мејл адресе за комуникацију, а поруке које достављамо корисницима су најчешће поруке које их обавештавају да им је пристигла нека пошиљка. Такође је важно за све кориснике и грађане да буду јако обазриви када такве поруке стигну, јер Пошта Србије никада не тражи да своје податке оставите на неком линку - рекла је Николић.
Према њеним речима, Пошта Србија ради са реномираним стручњацима и са државним органима да би спречила ове "фишинг преваре".
-Желимо да истакнемо да грађани смирено приступе и да добро прочитају ту поруку. Поруке обично долазе са лошим писмом, латинично или ћирилично, са непотпуним обележјима предузећа. И важно је да контактирају. Ми смо ту за давање стручног мишљења и информација. Наше предузеће поседује контакт центар 0700 100 300 сваким радним даном па и недељом. И боље је проверити када таква порука стигне да ли је заиста права порука или не - рекла је Николић.
Она је истакла да је неопходно да грађани контактирају ЦЕРТ (Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Републике Србије) или МУП уколико су случајно оставили податке банковне картице или да зову банку како би те картице стопирали.
Поручила је да се на овим линковима никако не остављају лични подаци.