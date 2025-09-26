overcast clouds
26.09.2025.
Нови Сад
НОЋАС ЋЕ ДА ПЉУШТИ И ГРМИ Хитно се огласио се РХМЗ: Стиже невреме! Ево који делови Србије су ПРВИ НА УДАРУ

26.09.2025. 22:37
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Током ноћи стижу пљускови с грмљавином у Србију.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављује пљускове са грмљавином током ноћи у Србију. 
 

Дуваће и умерен и јак југоисточни ветар, док ће бити олујни удари ветра у Банату и Подунављу.

Током вечери и ноћи понегде на западу, југозападу и југу са краткотрајном кишом или пљуском са грмљавином. У кошавском подручју дуваће умерен и јак, југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине, пише РХМЗ.

Какво време нас очекује до краја септембра?
 

У суботу 27. септембра биће променљиво време, могући локални пљускови праћени грмљавином на југоистоку, југу и југозападу Србије. Ветар слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине.
 

Наредних дана свеже, у већини места највиша дневна температура од 16 до 20 степени. У другој половини следеће седмице и још мало хладније.
 

