МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ ХЛАДНИЈЕ ДАНЕ Стижу облаци с кишом, могућ и први јесењи снег
Пред нама је неколико дана правог јесењег времена, уз повремене кише и осетни пад температуре, прогнозира професор географије и метеоролог аматер Марко Чубрило.
После викенда следи кратко разведравање, али почетком октобра могуће је ново јаче погоршање и захлађење, уз први овосезонски снег на планинама.
Према Чубриловој прогнози, данас и током викенда биће умерено до знатно облачно и хладније, са повременом кишом, посебно над јужним, централним и источним деловима региона. У кошавском подручју дуваће јак до олујни источни и југоисточни ветар, такозвана „хладна кошава“. Дневни максимум очекује се од око 12 степени на истоку до 18 на северозападу.
У понедељак се преко региона премешта језгро хладног ваздуха, што доноси слабу кишу и на северу. Кошава ће стати, а уследиће североисточни ветар. Јутарње температуре до среде могу пасти на свега 1 степен, а дневне ће бити од 14 до 20 степени.
За други део наредне недеље прогностички модели најављују развој секундарног циклона над југоистоком Европе. Од његовог положаја зависи да ли ће ново захлађење донети и обилније падавине. Ако се сценарио оствари, од четвртка увече могућ је и први јесењи снег на највишим планинама Србије, Црне Горе и истока БиХ, уз дневне температуре знатно испод просека, између 4 и 11 степени Целзијуса.