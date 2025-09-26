СУДАР АУТОМОБИЛА И ЧЕТВОРОТОЧКАША КОД ПЕЋИ! Једна особа изгубила живот, друга хитно пребачена у болницу
26.09.2025. 19:07 19:11
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у селу Чунгур код Пећи, у којој је једна особа изгубила живот, а друга повређена.
Вест је за Gazetu Express потврдио портпарол полиције за регион Пећи, Фадиљ Гаши (Fadil Gashi).
Он је рекао да је полиција обавештена о судару између једног аутомобила и четвороточкаша, при чему су учесници задобили повреде.
Један од њих није преживео задобијене повреде.
Лекар који је изашао на место несреће констатовао је смрт једне особе, док је друга повређена хитно пребачена на одељење ургентне помоћи Регионалне болнице у Пећи.
Он је додао да су на место несреће изашли полицијски тимови и истражитељи саобраћајних несрећа, који раде на потпуном расветљавању околности инцидента.