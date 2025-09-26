clear sky
(ВИДЕО) ВОЗАЧИ ОПРЕЗ, НЕ ВИДИ СЕ ПРСТ ПРЕД ОКОМ Велики пожар на њивама, дим прекрио пут

26.09.2025. 18:29 18:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Фото: pixabay.com

Како преноси Инстаграм страница 192_рс густи дим прекрио је обилазницу у Београду.

Пожар на њивама на обилазници код Батајнице догодио се данас око 18 часова у близини Шел пумпе.

Видљивост је на минимуму, потребан је додатни опрез.

Уколико се спремате да идете овоим правцем, добро размислите, Саобраћај је заустављен и веома отежан.

На снимку се види да гори сува трава на њивама и около.

Захваћена је велика површина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

На видеу се не виде ватрогасци али вероватно су у међувремену стигли да угасе ватру.

Полицијска истрага ће утврдити шта се догодило на њивама код Београда.
 

пожар њива
