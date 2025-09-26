(ВИДЕО) ВОЗАЧИ ОПРЕЗ, НЕ ВИДИ СЕ ПРСТ ПРЕД ОКОМ Велики пожар на њивама, дим прекрио пут
26.09.2025. 18:29 18:31
Како преноси Инстаграм страница 192_рс густи дим прекрио је обилазницу у Београду.
Пожар на њивама на обилазници код Батајнице догодио се данас око 18 часова у близини Шел пумпе.
Видљивост је на минимуму, потребан је додатни опрез.
Уколико се спремате да идете овоим правцем, добро размислите, Саобраћај је заустављен и веома отежан.
На снимку се види да гори сува трава на њивама и около.
Захваћена је велика површина.
На видеу се не виде ватрогасци али вероватно су у међувремену стигли да угасе ватру.
Полицијска истрага ће утврдити шта се догодило на њивама код Београда.