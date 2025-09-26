clear sky
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РОДИТЕЉИ, РОДБИНА И ПРИЈАТЕЉИ ПОНОСНИ Кадети и слушаоци за резервне официре положили су данас свечану заклетву на Бањици (ФОТО)

26.09.2025. 17:44 17:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr
Фото: MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr

БЕОГРАД: Кадети 150. класе Војне академије, 17. класе Медицинског факултета Војномедицинске академије и слушаоци војно-стручног оспособљавања за резервне официре септембарске класе, данас су положили војничку заклетву у касарни "Генерал Јован Мишковић" на Бањици.

Ректор Универзитета одбране бригадни генерал професор др Бобан Ђоровић поручио је да у свечаном строју види будуће чуваре слободе, браниоце отаџбине и достојне наследнике слободарских и војничких традиција нашег народа и војске, наводи се у саопштењу Министарства одбране. 

MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr
Фото: MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr

"Војничка заклетва је завет части, одговорности и служења вишем циљу. Дали сте реч, велику и обавезујућу, да ћете чувати и бранити Републику Србију. Униформа српског официра део је наше  прошлости, али и важан део садашњости и будућности земље. Она је синоним за ред, дисциплину и сигурност. Од данас ваш је ред да чистоту те униформе не укаљате, да је сачувате и као светињу предате следећој генерацији",  истакао јеЂоровић.

Нагласио је да је ово посебан дан за војску и државу, јер се у њему сједињују родољубива младост и војничка храброст.

Кадеткиња Сара Миликић из Сјенице определила се за смер Техничког инжињерства материјала и заштите истичући предности школовања на Војној академији.

MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr
Фото: MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr

 "Сви ми овде волимо нашу отаџбину, али сам се определила за Војну академију и због тога што нам она пружа веома квалитетан вид студија и наставног кадра, изврсно место боравка кадета са великим погодностима, попут спортског центра, теретане, терена за рекреацију. Кадете Војне академије очекује и сигуран посао, што је једна од предности, а поред тога имамо и месечна примања у виду стипендије",  рекла јеМиликић, поносна што су на заклетву дошли родитељи са њене две млађе сестре да је подрже.

MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr
Фото: MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr

Након завршетка Војне гимназије, кадет Вук Думић из Пријепоља одлучио је да упише Медицински факултет ВМА због предности које му војска и Министарство одбране пружају.

"Оно што ми примарно даје будући позив је могућност да помажем људима, због тога сам са 14 година одлучио да одем у Војну гимназију, а када сам схватио да, заправо, могу да помажем и као официр, и као лекар, одлучио сам се и за упис Медицинског факултета ВМА. Он пружа велике погодности, попут професора који су редовно са нама, помажу нам у настави, а такође и раде на Војномедицинској академији. Данас су дошли да ме подрже мајка, отац, другари и ближа родбина из Пријепоља", рекао је Думић.

MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr
Фото: MINISTARSTVO ODBRANE / MARIJANA JANKOVIĆ/ nr

Свечаности су присуствовали начелник Војног кабинета председника Републике Србије бригадни генерал Предраг Краљевић, начелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба ВС бригадни генерал Слађан Христов, начелник Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС, бригадни генерал Миле Витезовић, представници Министарства одбране и Војске Србије, начелник Војне академије пуковник професор др Срђан Благојевић, представници државних и образовних институција, верских заједница, родитељи, родбина и пријатељи кадета и резервних официра.

кадети резервни официри
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај