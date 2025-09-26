РОДИТЕЉИ, РОДБИНА И ПРИЈАТЕЉИ ПОНОСНИ Кадети и слушаоци за резервне официре положили су данас свечану заклетву на Бањици (ФОТО)
БЕОГРАД: Кадети 150. класе Војне академије, 17. класе Медицинског факултета Војномедицинске академије и слушаоци војно-стручног оспособљавања за резервне официре септембарске класе, данас су положили војничку заклетву у касарни "Генерал Јован Мишковић" на Бањици.
Ректор Универзитета одбране бригадни генерал професор др Бобан Ђоровић поручио је да у свечаном строју види будуће чуваре слободе, браниоце отаџбине и достојне наследнике слободарских и војничких традиција нашег народа и војске, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
"Војничка заклетва је завет части, одговорности и служења вишем циљу. Дали сте реч, велику и обавезујућу, да ћете чувати и бранити Републику Србију. Униформа српског официра део је наше прошлости, али и важан део садашњости и будућности земље. Она је синоним за ред, дисциплину и сигурност. Од данас ваш је ред да чистоту те униформе не укаљате, да је сачувате и као светињу предате следећој генерацији", истакао јеЂоровић.
Нагласио је да је ово посебан дан за војску и државу, јер се у њему сједињују родољубива младост и војничка храброст.
Кадеткиња Сара Миликић из Сјенице определила се за смер Техничког инжињерства материјала и заштите истичући предности школовања на Војној академији.
"Сви ми овде волимо нашу отаџбину, али сам се определила за Војну академију и због тога што нам она пружа веома квалитетан вид студија и наставног кадра, изврсно место боравка кадета са великим погодностима, попут спортског центра, теретане, терена за рекреацију. Кадете Војне академије очекује и сигуран посао, што је једна од предности, а поред тога имамо и месечна примања у виду стипендије", рекла јеМиликић, поносна што су на заклетву дошли родитељи са њене две млађе сестре да је подрже.
Након завршетка Војне гимназије, кадет Вук Думић из Пријепоља одлучио је да упише Медицински факултет ВМА због предности које му војска и Министарство одбране пружају.
"Оно што ми примарно даје будући позив је могућност да помажем људима, због тога сам са 14 година одлучио да одем у Војну гимназију, а када сам схватио да, заправо, могу да помажем и као официр, и као лекар, одлучио сам се и за упис Медицинског факултета ВМА. Он пружа велике погодности, попут професора који су редовно са нама, помажу нам у настави, а такође и раде на Војномедицинској академији. Данас су дошли да ме подрже мајка, отац, другари и ближа родбина из Пријепоља", рекао је Думић.
Свечаности су присуствовали начелник Војног кабинета председника Републике Србије бригадни генерал Предраг Краљевић, начелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба ВС бригадни генерал Слађан Христов, начелник Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС, бригадни генерал Миле Витезовић, представници Министарства одбране и Војске Србије, начелник Војне академије пуковник професор др Срђан Благојевић, представници државних и образовних институција, верских заједница, родитељи, родбина и пријатељи кадета и резервних официра.