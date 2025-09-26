(ВИДЕО) ПОЖАР У ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА Запалило се смеће у подруму зграде
26.09.2025. 17:08 17:10
Како јавља Инстаграм страница zdravopancevo ватрогасна интервентна бригада морала је да интервенише у Панчеву због пожара.
Пожар у подруму зграде у Улици генерала Петра Арачића 2а у центру Панчева избио је након 14 сати, јавља zdravopancevo.
Према речима Жељка Грујића, портпарола Полицијске управе Панчево, судећи по првим сазнањима, упалило се смеће.
- Припадници Ватрогасног батаљона Панчево су на месту догађаја и пожар је локализован, али није у потпуности ликвидиран. Нема повређених лица - рекао је Грујић за портал "Здраво Панчево".