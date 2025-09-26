clear sky
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ПОЖАР У ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА Запалило се смеће у подруму зграде

26.09.2025. 17:08 17:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Здравопанчево
Коментари (0)
Instagram zdravopancevo
Фото: Instagram zdravopancevo

Како јавља Инстаграм страница zdravopancevo ватрогасна интервентна бригада морала је да интервенише у Панчеву због пожара.

Пожар у подруму зграде у Улици генерала Петра Арачића 2а у центру Панчева избио је након 14 сати, јавља zdravopancevo.

Према речима Жељка Грујића, портпарола Полицијске управе Панчево, судећи по првим сазнањима, упалило се смеће.

- Припадници Ватрогасног батаљона Панчево су на месту догађаја и пожар је локализован, али није у потпуности ликвидиран. Нема повређених лица - рекао је Грујић за портал "Здраво Панчево".

 

пожар панчево
Извор:
Дневник/Здравопанчево
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај