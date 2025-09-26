„СНЕБДЕВАЊЕ ПРЕКО ЈАНАФА НИЈЕ БЕЗБЕДНО“
Сијарто на седници УН ударио жестоко на Хрватску: КОРИСТЕ КРИЗУ И НАМЕЋУ РАТНУ НАДОКНАДУ НА СИРОВУ НАФТУ
БУДИМПЕШТА: Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да Хрватска искоришћава кризну ситуацију и намеће ратну надокнаду на сирову нафту која се испоручује Мађарској.
Он је током боравка у Њујорку рекао да мађарска Влада неће дозволити да похлепа Хрватске за профитом поткопа резултате смањења цена комуналних услуга.
Сијарто је додао да би Мађарска могла да увезе много више природног гаса и сирове нафте из Хрватске него што то тренутно дозвољава енергетска инфраструктура суседне земље, јер њен ниво развоја знатно заостаје за нивоом Мађарске, јавила је агенција МТИ.
Он је рекао да су тестови показали да јадрански нафтовод није способан да транспортује велике количине нафте на велике удаљености и да не може да осигура непрекидно снабдевање Мађарске и Словачке.
Сијарто је нагласио да би базирање снабдевања Мађарске овим нафтоводом био изузетно опасан, ризичан и неодговоран потез.
Нажалост, морамо да признамо да нас Хрвати искоришћавају. Хрвати профитирају од ратне ситуације. Хрвати нам и даље наплаћују ратну доплату, јер су од избијања рата подигли транзитну таксу за нафтовод пет пута изнад европске референтне вредности", рекао је шеф мађарске дипломатије, преноси Срна.
Министар је истакао да у већини случајева последњих година Хрватска није била поштена према Мађарској у области снабдевања енергијом.