clear sky
18°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕНА "МАДАМ" (34) НА НОВОМ БЕОГРАДУ Подводила Казахстанку

26.09.2025. 17:25 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Ухапшена ће у законском року бити доведена у Треће основно јавно тужилаштво у Београду

По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, а као резултат акције сузбијања проституције коју су спровели полицијски службеници Одељења за јавни ред и мир, ПУ за град Београд - УП, ухапшена је држављанка Руске Федерације Е.Ф. (34) због постојања основане сумње да је извршила кривично дело Посредовање у вршење проституције из члана 184. Кривичног законика на тај начин што је дана 16.09.2025. године, на територији ГО Нови Београд, учествовала у предаји држављанке Казахстана Л.К. (39) ради вршења проституције- стоји у саопшењу Трећег основног јавног тужилаштва.

Ухапшена ће у законском року бити доведена у Треће основно јавно тужилаштво у Београду где ће је јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све наводе кривичне пријаве.”

24sedam

проститутка проституција хапшење
Извор:
24седам
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СУБОТИЧАНИН (31) ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО ДЕВОЈЧИЦУ Ухапшени мушкарац осумњичен и за посредовање у проституцији: Суграђанки (57) ПОДВОДИО МУШКАРЦЕ, па узимао ПОЛА ЗАРАДЕ од пружених услуга

СУБОТИЧАНИН (31) ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО ДЕВОЈЧИЦУ Ухапшени мушкарац осумњичен и за посредовање у проституцији: Суграђанки (57) ПОДВОДИО МУШКАРЦЕ, па узимао ПОЛА ЗАРАДЕ од пружених услуга

30.04.2025. 23:04 23:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИВШИ СУПРУГ ЈЕ ГОДИНАМА ДРОГИРАО, СИЛОВАО И ПОДВОДИО! Жизел Пелико најавила објављивање мемоара наредне године: "СРАМОТА МОРА ДА ПРОМЕНИ СТРАНУ"
жена

БИВШИ СУПРУГ ЈЕ ГОДИНАМА ДРОГИРАО, СИЛОВАО И ПОДВОДИО! Жизел Пелико најавила објављивање мемоара наредне године: "СРАМОТА МОРА ДА ПРОМЕНИ СТРАНУ"

20.03.2025. 21:36 21:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај