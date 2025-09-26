ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ ОБРАТИО ИЗ ЊУЈОРКА Говорио о санкцијама НИСУ-у: Имали смо озбиљне разговоре, молили за продужетак али не верујем да ће промене бити
Председник Србије Александар Вучић директно се укључио из Њујорка где је имао низ сусрета са светским званичницима, а потом коментарисао сва актуелна дешавања.
Вучић је пре свега говорио о санкцијама НИС-у.
- Разговарали смо са немачким пирведницима, са многим делегацијама, присуствовали важним говорима, попут кинеског представника, разговарали са њима, са другима. На успешан начин смо обавили свој посао, а то је изазивало нервозу код оних који Србији желе лоше, па су чинили неке грешке и давали изјаве које су лоше по њих. Водили смо од јутрос разговоре у вези санкција Нафтној индустрији Србије. Молили смо за још један продужетак али не верујем да ће до тога доћи. Имали смо озбиљне и дуге разговоре, али не верујем да ће промене бити.
Вучић је упоредио атмосферу заседања ове и прошле године, али посебно сада након убиства Чарлија Кирка.
- Желим да вас обавестим, у Генералној скупштини УН је најмање 20 шефова влада говорили и помињало Кирка и догађаје у САД. То је за неке републиканце, а они су на власти, важнији догађај него 11. септембар 2001. године. И они то истичу. За њих не постоји важнија тема, то је преломни моменат. Они ће своје политичке потезе да граде у будућности.
Председник је говорио и о сусретима са светским званичницима и пријемима код америчког председника.
- Када улази неко да говори ко им се свиђа они улазе унутра, када не, онда изађу. Људи се понашају у складу са тим шта желе да објаве на некој мрежи па да добију лајк више. Свет не иде у добром смеру. Представник једне афричке земље је о томе говорио. Рекао је "Трамп је примио Путина на Аљасци, уместо да му цео свет аплаудира, цео свет либерални му је окренуо леђа. Зато пто су сви били заинтересовани за наставак рата. Они нису хтели мир. Они су само хтели пораз Русије". Зато је Трамп и мењао плочу јер су они од којих је очекивао подршку били против њега. Они вам креаирају такву средину и атмосферу да политичари чезну да се њима додворе. Тако да, трудио сам се да чујем што више људи.
- Сви се враћају у своје ровове да их копају још дубље. Биће још много сукоба. Плашим се да ћемо следеће године скупштину УН дочекати у тежим условима.
- Приштина је посебно нервозна, мени су ти разлози разумљиви. Ништа им није овде ишло како су хтели. Они су људи успели да продају трик како се она видела са Трампом, а Вучић није. Ту причу не би ни мој Вукан прогутао. Сваки од шефова делегација добио је позив за пријем код америчког председника. Дођете, чекате 3 сата, они вас уведу, проведете са њима 25-40 секунди. Они вас усликају и ви одете одатле. И онда још сат времена да изађете напоље. Тог дана имао сам много важних билатерала, нисам могао да будем присутан, а некада је ан то долазило око 150 лидера, а сада много мање. И на нешто што је тако рутинска ствар, просто приказ доминације или нешто лепо што представници организују, они су то представили као неке тобож важне разговоре у којима Србија није присуствовала. Они су љути на своје руководство зато што су видели да смо једино ми једини уз Лаврова имали састанак са Рубиом. Незадовољни су са свим оним шпто се збивали у згради УН где су могли да прошетају круг и изађу напоље иако су се трудили да добију разговоре и са Гутерашом и многим другима.
О константним лажима у хрватским медијима, председник је истакао да се могу прочитати само лажна извештавања.
- Домагој Маргетић, не знам шта ради у животу али је патолошки лажов који је рекао да моја ћерка живи у велелепној кући у Берлину. Моја ћерка је живела у кампусу у соби са 4 девојке које су делиле једно купатило. Ја договарао са Хрватима нешто? То је доказ да није нормалан, нема тог доктора који може да му помогне. Наше је да разговарамо са Русима, пре свега. Њихова је већински компанија, да видимо шта мисле, да разговарамо са Американцима и да видимо како да извучемо земљу.
- Са Милановићем сам се видео само 2 минута. Успутно се срели и разменили неколико реченица. Да се видимо у Драчу, па ме питао хоћу ли да дођем. Рекао сам да ако могу, доћи ћу.
О генералу Небојши Павковићу који ће превремено бити пуштен из Хага, Вучић каже:
- Механизам у Хагу је донео одлуку да Павковић превремено буде на слободи. По мојој молби и многих људи, због лошег здравственог стања, молба је прихваћења. Сад иде наш анекс механизму и онда можемо да идемо по генерала Павковића и да угледа Сунце слободне Србије за коју се толико борио. Не знам и нисам лекар, желим м удуг живот, боље здравља, ал исам срећан што је дочекао дан да слободно небо своје земље гледа баш са слободног тла своје Србије.