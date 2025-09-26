clear sky
РУДНИК ЗЛАТА СЕ УРУШИО, НАЈМАЊЕ 100 ЖРТАВА! Акције спасавања још трају

26.09.2025. 18:48 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: freepik, ilustracija

МАИДУГУРИ: Страхује се да је најмање 100 људи погинуло у урушавању рудника злата у нигеријској савезној држави Замфара, изјавили су данас преживели и мештани.

Рударско окно на налазишту Кадаури у области локалне самоуправе Мару урушило се јуче док је десетине рудара радило под земљом, рекли су очевици за Ројтерс.

Акције спасавања настављене су и данас.

Сануси Аувал, локални становник који учествује у спасилачким операцијама, рекао је да је из рушевина извучено најмање 13 тела, а међу њима и тело његовог рођака.

"Имали смо среће што смо спасени. Од више од 100 људи, само нас 15 је спасено", рекао је Иса Сани, који је тренутно на лечењу због повреда.

Мухамеду Иса из Удружења рудара савезне државе Замфара потврдио је да је дошло до инцидента и додао да су се неки спасиоци угушили док су покушавали да ископају жртве.

Илегална експлоатација злата честа је у Замфари, где наоружане банде често контролишу налазишта, подстичући насиље и несреће са смртним исходом.

Нигерија рудник злата урушавање страдали
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
