Помогли и новосадски полицајци!
ХАПШЕЊЕ ПО ИНТЕРПОЛОВОЈ ПОТЕРНИЦИ У БЕОГРАДУ Држављанин БиХ (34) ухваћен на Звездари, ТЕРЕТИ СЕ ЗА УБИСТВО
26.09.2025. 18:52 18:53
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Управом за технику и Полицијском управом у Новом Саду, ухапсили су у Београду држављанина Босне и Херцеговине А. К. (1991) за којим је Интерпол Сарајево расписао међународну потерницу због кривичног дела убиство.
Полиција је ухапсила А. К. у Мис Ирбијевој улици на Звездари.
Он ће бити приведен судији за претходни поступак Вишег суда у Београду ради даљег предузимања мера и процесуирања по међународној потерници.