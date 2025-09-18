clear sky
ПРИВЕДЕН СРБИН ПО ИНТЕРПОЛОВОЈ ПОТЕРНИЦИ Терети се за покушај убиства адвоката 2021. у Београду и друга кривична дела

18.09.2025. 18:16 18:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц
Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

Припадници Полицијске управе за сузбијање и расветљавање кривичних дела из Службе за борбу против организованог криминала, ухапсили су јуче, у среду 17. септембра 2025. године у Атини, међународно траженог странца по потерници Интерпола Србија, због тешких кривичних дела.

Конкретно, оптужени је био тражен ради издржавања казне од шест месеци за кривично дело противзаконитог поседовања наркотика, пет година за кривично дело противзаконите производње, поседовања и продаје наркотика, у комбинацији са противзаконитом производњом, поседовањем, ношењем и продајом оружја и експлозива.

Такође је тражен да му се суди за кривична дела криминалне организације и покушаја убиства са отежавајућим околностима, за шта му прети максимална казна затвора до четрдесет година.

Према наводима српских власти, оптужени је од почетка 2019. до 2022. године био члан криминалне организације формиране у Србији, која се бавила поменутим кривичним делима, а између осталог, терети се и за покушај убиства адвоката у фебруару 2021. у Београду.

Поред тога, у ранијим претресима његове куће, пронађене су и заплењене количине марихуане и кокаина спремне за продају, као и оружје и муниција.

Он је ухапшен на основу налога за привремено задржавање надлежног тужилаштва, пред којим ће бити изведен.

Prototema

интерполова потерница Хапшење
