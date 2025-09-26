overcast clouds
МОНСТРУОЗНО Радница у вртићу садистички злостављала 21 бебу! ОСУЂЕНА НА 8 ГОДИНА ЗАТВОРА

26.09.2025. 20:30 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
вртић
Фото: freepik ilustarcija

Роксана Лецка (22), васпитачица у вртићу у западном Лондону, осуђена је на осам година затвора након што је проглашена кривим за "садистичко" злостављање 21 бебе, штипање и гурање деце и ударање једног дечака у лице.

Лецка је признала кривицу по седам тачака оптужнице за окрутност према особи млађој од 16 година, а порота ју је у јуну на крунском суду у Кингстону осудила по још 14 тачака оптужнице, преноси Гардијан.

Према видео снимцима, у два вртића у Лондону, Лецка је штипала, гребала и гурала децу, терајући их да се трзају и плачу, а у једном од инцидената је неколико пута ударила дечака ногом у лице и стала му на раме.

Према саопштењу Крунског тужилаштва, Лецкини злочини су откривени у јуну прошле године, након што је послата кући из вртића због штипања више деце у вртићу у југозападном Лондону.

Детективи лондонске полиције прегледали су након тога видео снимке из вртића, на којима се видело како штипа и гребе децу, узраста од 18 месеци до две године, испод одеће по рукама, ногама и стомаку, понекад и десетине пута дневно, а Лецка је виђена и како гура бебе главом напред преко креветића, док је једном покрила уста малом детету када је почело да плаче.

Лецка је рекла полицији да је конзумирала канабис пре смена, а у једном тренутку је виђена како пуши електронске цигарете на метар од бебе, пише Гардијан.

Полиција у Лондону је саопштила да је Лецка злостављала децу у два вртића између октобра 2023. и јуна 2024. године.

Лецка је радила у вртићу Риверсајд између јануара и јуна 2024. године, а више родитеља је пријавило необичне повреде и модрице деце у марту и мају те године.

злостављање малолетника васпитачица вртић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
