АСИСТЕНТ ИЗ ОЏАЧКОГ ВРТИЋА ДАНАС ПРЕД СУДИЈОМ Поступак ЗА СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ се приводи крају, ускоро пресуда ПРЕТИ МУ ДО 12 ГОДИНА РОБИЈЕ

26.09.2025. 07:41 07:55
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
сомбор
Фото: Дневник

Суђење пе­да­го­шком аси­стенту И. О. (27) из Бо­го­је­ва, ко­ји се сум­њи­чи за сек­су­ал­но зло­ста­вља­ње ма­ли­ша­на из ПУ „По­ле­та­рац” у Оџа­ци­ма, које је јуче требало да буде одржано, одложено је за данас, сазнаје „Дневник”.

Како је за наш лист речено у Вишем суду у Сомбору, до одлагања је дошло услед одсуства једног од пуномоћника малолетних оштећених.

Иначе, овај судски поступак приводи се крају и уколико не буде било потребе за допунским вештачењем путем СЗБ Београд, планира се изношење завршних речи, а након тога пресуђење. 

Претходно рочиште је одржано 21. августа, а шта се дешавало иза затворених врата, остаће непознато, јер је јав­ност у овом предмету ис­кљу­че­на.

Прети му до 12 година робије

За кривично дело обљуба злоупотребом положаја запрећена је казна затвора од пет до 12 година, за недозвољене полне радње од шест месеци до пет година, а за при­ка­зи­ва­ње, при­ба­вља­ње и по­се­до­ва­ње пор­но­граф­ског ма­те­ри­ја­ла и ис­ко­ри­шћа­ва­ње ма­ло­лет­ног ли­ца за пор­но­гра­фи­ју запрећена је казна затвора од једне до осам година.

И. О. се нашао на оптуженичкој клупи због шест кри­вич­них де­ла об­љу­ба зло­у­по­тре­бом по­ло­жа­ја, 28 кри­вич­них де­ла не­до­зво­ље­не пол­не рад­ње и кри­вич­ног де­ла при­ка­зи­ва­ње, при­ба­вља­ње и по­се­до­ва­ње пор­но­граф­ског ма­те­ри­ја­ла и ис­ко­ри­шћа­ва­ње ма­ло­лет­ног ли­ца за пор­но­гра­фи­ју. Те­ре­ти се да је пред­мет­не рад­ње пред­у­зи­мао у ду­жем вре­мен­ском пе­ри­о­ду у кон­ти­ну­и­те­ту, од ле­та 2022. до 4. ма­ја 2023 го­ди­не, пре­ма ве­ћем бр­о­ју оште­ће­них ли­ца, од­но­сно де­ци ко­ја су ро­ђе­на 2017, 2018, 2019. и 2020. го­ди­не, зло­у­по­тре­бља­ва­ју­ћи по­ло­жај особе ко­јој су де­ца из пе­да­го­шке уста­но­ве би­ла по­ве­ре­на на ста­ра­ње и не­гу.

Јав­ност је за не­ча­сне рад­ње пе­да­го­шког аси­стен­та са­зна­ла ка­да је је­дан че­тво­ро­го­ди­шњак ро­ди­те­љи­ма ис­при­чао ка­ко га је он у вр­ти­ћу на­гог фо­то­гра­фи­сао, на­кон че­га су они од­лу­чи­ли да пр­о­ве­ре де­те­то­ве на­во­де. По­сле раз­го­во­ра са пси­хо­ло­гом, утвр­ђе­но је да је де­те­тов ис­каз ве­ро­до­сто­јан, слу­чај је при­ја­вљен по­ли­ци­ји, а И. О. убр­зо ухап­шен и од та­да се на­ла­зи иза ре­ше­та­ка. 
 

Вести Хроника
