АСИСТЕНТ ИЗ ОЏАЧКОГ ВРТИЋА ДАНАС ПРЕД СУДИЈОМ Поступак ЗА СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ се приводи крају, ускоро пресуда ПРЕТИ МУ ДО 12 ГОДИНА РОБИЈЕ
Суђење педагошком асистенту И. О. (27) из Богојева, који се сумњичи за сексуално злостављање малишана из ПУ „Полетарац” у Оџацима, које је јуче требало да буде одржано, одложено је за данас, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист речено у Вишем суду у Сомбору, до одлагања је дошло услед одсуства једног од пуномоћника малолетних оштећених.
Иначе, овај судски поступак приводи се крају и уколико не буде било потребе за допунским вештачењем путем СЗБ Београд, планира се изношење завршних речи, а након тога пресуђење.
Претходно рочиште је одржано 21. августа, а шта се дешавало иза затворених врата, остаће непознато, јер је јавност у овом предмету искључена.
Прети му до 12 година робије
За кривично дело обљуба злоупотребом положаја запрећена је казна затвора од пет до 12 година, за недозвољене полне радње од шест месеци до пет година, а за приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију запрећена је казна затвора од једне до осам година.
И. О. се нашао на оптуженичкој клупи због шест кривичних дела обљуба злоупотребом положаја, 28 кривичних дела недозвољене полне радње и кривичног дела приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију. Терети се да је предметне радње предузимао у дужем временском периоду у континуитету, од лета 2022. до 4. маја 2023 године, према већем броју оштећених лица, односно деци која су рођена 2017, 2018, 2019. и 2020. године, злоупотребљавајући положај особе којој су деца из педагошке установе била поверена на старање и негу.
Јавност је за нечасне радње педагошког асистента сазнала када је један четворогодишњак родитељима испричао како га је он у вртићу нагог фотографисао, након чега су они одлучили да провере дететове наводе. После разговора са психологом, утврђено је да је дететов исказ веродостојан, случај је пријављен полицији, а И. О. убрзо ухапшен и од тада се налази иза решетака.