ВУЧИЋ У ЊУЈОРКУ РАЗГОВАРАО СА ШЕИКОМ АБДУЛОМ БИН ЗАЈЕДОМ Сарадња Србије и Уједињених Арапских Емирата темељи се на поверењу и поштовању
Председник Србије Александар Вучић разговарао је у Њујорку са потпредседником Владе и министром спољних послова Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) шеиком Абдулом бин Заједом ал Нахјаном о сарадњи и јачању веза две земље.
Вучић је на Инстаграму истакао да верује да ће сарадња Србије и УАЕ наставити да се развија на темељу поверења, узајамног поштовања и заједничке визије просперитетне будућности.
-Срдачан сусрет са потпредседником Владе и министром спољних послова Уједињених Арапских Емирата, шеиком Абдулом бин Заједом ал Нахјаном - навео је Вучић.
Нагласио је да Србија цени партнерство са УАЕ, засновано на заједничким вредностима и дугорочној визији за бољу будућност.
-Замолио сам га да пренесе моје срдачне поздраве шеику Мохамеду бин Заиду Ал Нахјану, великом и важном пријатељу Србије, чији допринос јачању веза између наших земаља има посебан значај и који неуморно ради на учвршћивању пријатељства наших народа' . написао је Вучић.