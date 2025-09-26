overcast clouds
15°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТИЖЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ! СВЕЖИЈЕ УЗ ПЉУСКОВЕ И ГРМЉАВИНУ У овим деловима земље ОЛУЈНИ ВЕТАР Ево какво нас време очекује у наредних седам дана

26.09.2025. 06:57 07:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
комбо
Фото: Pixabay.com

У Србији данас променљиво облачно и свежије, местимично са краткотрајном кишом или локалним пљусковима који ће понегде бити праћени грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине.

Најнижа температура кретаће се од 10 до 15 степени, а највиша дневна од 18 до 22 степена.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 3. октобра, очекује се свежије време, у већини места са највишом дневном температуром од 16 до 20 степени, а киша и локални пљускови са грмљавином местимично се очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље.

У кошавском подручју до недеље ће дувати умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.

Метео киша хладно
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај