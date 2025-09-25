ЈЕСЕЊЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ ЈЕ ТУ Температура сваког дана све нижа, кошава се појачава, удари ветра ће ићи и до 120 km/h ЕВО ГДЕ ЋЕ ПРВО ПАДАТИ КИША
После досадашњег летњег дела септембра и температура и до 33°C, захлађење стигло и до Србије.
Ове вечери температуре се крећу од 14 до 19 степени, у Београду је 18. Златибор и Сјеница мере 13, Копаоник 11, а Црни врх 8°C.
Кошава све више појачава, а већ данас на југу Баната и у Подунављу је имала олујне ударе.
Ноћас и ујутро у целој Србији очекује се појачан југоисточни ветар.
Кошава ће најјаче ударе имати у петак ујутро и пре подне. У Војводини, Београду, Шумадији, Поморављу, Подунављу и у Браничевском округу очекују се олујни удари југоисточног ветра и до 80 km/h, на југу Баната и у доњем Подунављу и до 100 km/h.
Најјачи удари југоисточног ветра очекују се у Вршцу где ће кошава имати орканске ударе од 120 km/h.
Након јутарњих 12 до 18 степени, у Београду 16, максимална дневна температура биће од 18 до 22, у Београду до 20 степени, што је испод просека за ово доба године.
Дакле, време ће бити налик јесењем и више у складу са календаром.
Петак ће донети умерено до претежно облачно време, понегде са кишом, нарочито у североисточним, источним, југоисточним и јужним пределима Србије.
Јесење време очекује се у Србији и током викенда, уз температуре од 18 до 22 и уз умерено до претежно облачно. Киша и пљускови очекују се углавном у јужним и централним пределима.
Слабљење кошаве очекује се у недељу.
