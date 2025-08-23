СУЂЕЊЕ АСИСТЕНТУ ИЗ ОЏАЧКОГ ВРТИЋА ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ Изношење завршних речи у поступку за сексуално злостављање малишана могуће 25. септембра
Суђење педагошком асистенту И. О. (27) из Богојева, који се сумњичи за сексуално злостављање малишана из ПУ „Полетарац” у Оџацима, приводи се крају, сазнаје „Дневник”.
Како су за наш лист рекли у сомборском Вишим суду, наредни главни претрес заказан је за 25. септембар. Према наводима поступајућег судије, на њему се, уколико не буде било потребе за допунским вештачењем путем СЗБ Београд, планира изношење завршних речи и након тога пресуђење.
Иза решетака
За И. О. је решењем Вишег суда у Сомбору продужен притвор. Он може трајати до даље одлуке суда, а најдуже 60 дана, рачунајући од истека притвора по претходном решењу овог суда, односно најдуже до 21. септембра.
Претходно рочиште је одржано у четвртак, 21. августа. Шта се дешавало иза затворених врата, остаће непознато, јер је јавност у овом предмету искључена.
И. О. се нашао на оптуженичкој клупи због шест кривичних дела обљуба злоупотребом положаја, 28 кривичних дела недозвољене полне радње и кривичног дела приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију. Терети се да је предметне радње предузимао у дужем временском периоду у континуитету, од лета 2022. до 4. маја 2023. године, према већем броју оштећених лица, односно деци која су рођена 2017, 2018, 2019. и 2020. године, злоупотребљавајући положај особе којој су деца из педагошке установе била поверена на старање и негу.
Прети му до 12 година робије
За кривично дело обљуба злоупотребом положаја запрећена је казна затвора од пет до 12 година, за недозвољене полне радње од шест месеци до пет година, а за приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију запрећена је казна затвора од једне до осам година.
Јавност је за нечасне радње педагошког асистента сазнала када је један четворогодишњак родитељима испричао како га је он у вртићу нагог фотографисао, након чега су они одлучили да провере дететове наводе. После разговора са психологом утврђено је да је дететов исказ веродостојан, случај је пријављен полицији, а И. О. убрзо ухапшен и од тада се налази иза решетака.