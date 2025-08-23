clear sky
18°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУЂЕЊЕ АСИСТЕНТУ ИЗ ОЏАЧКОГ ВРТИЋА ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ Изношење завршних речи у поступку за сексуално злостављање малишана могуће 25. септембра

23.08.2025. 09:54 10:00
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
суд
Фото: Виши суд Сомбор

Суђење пе­да­го­шком аси­стенту И. О. (27) из Бо­го­је­ва, ко­ји се сум­њи­чи за сек­су­ал­но зло­ста­вља­ње ма­ли­ша­на из ПУ „По­ле­та­рац” у Оџа­ци­ма, приводи се крају, сазнаје „Дневник”.

Како су за наш лист рекли у сомборском Вишим суду, наредни главни претрес заказан је за 25. септембар. Према наводима поступајућег судије, на њему се, уколико не буде било потребе за допунским вештачењем путем СЗБ Београд, планира изношење завршних речи и након тога пресуђење. 

Иза решетака

За И. О. је решењем Вишег суда у Сомбору продужен притвор. Он може трајати до даље одлуке суда, а најдуже 60 дана, рачунајући од истека притвора по претходном решењу овог суда, односно најдуже до 21. септембра.
Претходно рочиште је одржано у четвртак, 21. августа. Шта се дешавало иза затворених врата, остаће непознато, јер је јав­ност у овом предмету ис­кљу­че­на.

И. О. се нашао на оптуженичкој клупи због шест кри­вич­них де­ла об­љу­ба зло­у­по­тре­бом по­ло­жа­ја, 28 кри­вич­них де­ла не­до­зво­ље­не пол­не рад­ње и кри­вич­ног де­ла при­ка­зи­ва­ње, при­ба­вља­ње и по­се­до­ва­ње пор­но­граф­ског ма­те­ри­ја­ла и ис­ко­ри­шћа­ва­ње ма­ло­лет­ног ли­ца за пор­но­гра­фи­ју. Те­ре­ти се да је пред­мет­не рад­ње пред­у­зи­мао у ду­жем вре­мен­ском пе­ри­о­ду у кон­ти­ну­и­те­ту, од ле­та 2022. до 4. ма­ја 2023. го­ди­не, пре­ма ве­ћем бр­о­ју оште­ће­них ли­ца, од­но­сно де­ци ко­ја су ро­ђе­на 2017, 2018, 2019. и 2020. го­ди­не, зло­у­по­тре­бља­ва­ју­ћи по­ло­жај особе ко­јој су де­ца из пе­да­го­шке уста­но­ве би­ла по­ве­ре­на на ста­ра­ње и не­гу.

Прети му до 12 година робије

За кривично дело обљуба злоупотребом положаја запрећена је казна затвора од пет до 12 година, за недозвољене полне радње од шест месеци до пет година, а за при­ка­зи­ва­ње, при­ба­вља­ње и по­се­до­ва­ње пор­но­граф­ског ма­те­ри­ја­ла и ис­ко­ри­шћа­ва­ње ма­ло­лет­ног ли­ца за пор­но­гра­фи­ју запрећена је казна затвора од једне до осам година.

Јав­ност је за не­ча­сне рад­ње пе­да­го­шког аси­стен­та са­зна­ла ка­да је је­дан че­тво­ро­го­ди­шњак ро­ди­те­љи­ма ис­при­чао ка­ко га је он у вр­ти­ћу на­гог фо­то­гра­фи­сао, на­кон че­га су они од­лу­чи­ли да пр­о­ве­ре де­те­то­ве на­во­де. По­сле раз­го­во­ра са пси­хо­ло­гом утвр­ђе­но је да је де­те­тов ис­каз ве­ро­до­сто­јан, слу­чај је при­ја­вљен по­ли­ци­ји, а И. О. убр­зо ухап­шен и од та­да се на­ла­зи иза ре­ше­та­ка. 
 

суђење
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај