ЕВО КОГ ДАТУМА ПОЧИЊУ ГУЖВЕ НА ГРАНИЦАМА ЕУ Пасош Србије више неће бити довољан ХРВАТСКА И МАЂАРСКА НАЈАВИЛЕ ПРОМЕНЕ
Пасош ускоро неће бити довољан за држављане Србије који желе да уђу у земље Европске уније (ЕУ).
Планирано је да 12. октобра нови систем уласка - ЕЕС, ступи на снагу. Иако су поједине земље, попут Хрватске и Мађарске најавиле да ће почети са применом система, он вероватно неће бити у потпуности спроведен на нивоу целе ЕУ још девет месеци. Једно је сигурно: наоружајте се стрпљењем јер би гужве на границама ускоро могле да постану још веће због процедуре уласка у Шенген.
Како наводи британски "Гардијан", биометријска регистрација за посету ЕУ можда неће бити у потпуности спроведена још девет месеци, а граничним службеницима појединих земаља је дозвољено да ублаже правила како би смањили редове или хаос након што систем ЕЕС (Entry/Exit System) коначно буде у функцији.
ЕЕС стиже, али не на све границе
Систем ће ступити на снагу 12. октобра само за мали број путника, а потпуно поштовање прописа неће бити спроведено до 10. априла 2026. године.
ЕЕС, дуго одлагани нови систем уласка у ЕУ захтева да се свим грађанима земаља ван ЕУ узму отисци прстију, као и да се фотографишу пре уласка у Унију. Њихови подаци ће се чувати у централној европској бази података три године.
Биометријски подаци морају се прикупљати на граници под надзором имиграционих службеника. Путници који лете у ЕУ имаће нове провере по слетању на аеродроме.
Међутим, реална могућност да ће доћи до стварања великих редова и кашњења по доласку изазвао је забринутост унутар ЕУ. ЕЕС је посебно проблематичан за прелазак Ламанша, где путници који путују кроз тунел или море пролазе кроз француске граничне контроле у Великој Британији. То значи да биометријски процес ЕЕС мора бити завршен пре поласка, а сва задржавања на британској страни настају пре него што путници могу да стигну до свог воза или трајекта.
Хрватска и Мађарска најавиле покретање система, спремите се за гужве!
Иако је неизвесно када ће у појединим земљама почети практиковање ЕЕС система и како ће се цела процедура спроводити, за држављане Србије битна је информација да су се две суседне земље - Мађарска и Хрватска, огласиле поводом новог начина уласка српских држављана у ЕУ земље.
Хрватска ће 12. октобра започети примену ЕЕС система на свим граничним прелазима.
Прво ће се прикупљати биометријски подаци, што ће првог месеца трајати укупно четири сата дневно. Сваког следећег месеца, тај временски период ће се повећавати, да би пуна примена система започела након шест месеци, односно 180 дана.
Приликом првог уласка у Европску унију, држављани трећих земаља мораће да дају отиске четири прста и фотографију лица, уз податке из путне исправе. Ови биометријски подаци ће се унети у систем и користити при сваком наредном преласку границе.
Мађарска је саопштила да ће се у периоду од 180 дана, који почиње 12. октобра, нова правила постепено уводити:
Прво на мађарско-украјинској граници
Затим на мађарско-српској граници
На крају на аеродромским прелазима