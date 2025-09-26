broken clouds
ХОРОР У ОКОЛИНИ БОСАНСКЕ ГРАДИШКЕ Мушкарац (44) злостављао дете млађе од 10 година с којим је у сродству СУМЊА СЕ ДА ИМА ЈОШ ЖРТАВА

26.09.2025. 07:35
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
најновија
Фото: Дневник

Мушкарац (44) из околине Босанске Градишке ухапшен је, како преноси Телеграф, због стравичног случаја педофилије у којем је жртва дете млађе од 10 година.

Овај монструозни случај откривен је прије два дана у једном селу у околини Градишке, пренео је Аваз.

Осумњичени, који је, преноси Телеграф, у сродству са жртвом, убрзо је ухапшен и спроведен на криминалистичку обраду. Сумња се, пише Телеграф, да дете није било једина жртва, а још се испитују околности у вези са другом жртвом.

Осумњичени је уз извештај предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци које је, послије испитивања затражило да му одреди једномесечни притвор због сумње да је починио кривично дело обљубе над дететом млађим од 15 година.

О предлогу за притвор одлучиваће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

 

хорор дете злостављање
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
