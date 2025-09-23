ОТКАЗ ПОСЛЕ ШОКАНТНОГ СНИМКА
(ФОТО) ВАСПИТАЧИЦА ВЕЗАЛА ДЕТЕ (2) НЕЗАПАМЋЕНИ СКАНДАЛ У ВРТИЋУ! Језиво је што нико од одраслих није ришао да помогне малишану
Асистенткиња у једној приватној предшколској установи, у америчкој држави Вирџинија, отпуштена је, а након што је, према тврдњама, снимљена како везује дете за столицу.
Према извештају Одељења за социјалну бригу, дете старо 21 месец је било везано 22 минута танким ћебетом, а током инцидента није плакало нити показивало знаке узнемирености.
Постоји снимак инцидента
Надлежни тврде да постоји снимак надзорне камере из учионице за млађу групу, забележен 13. августа.
Асистенткиња је, наводно, реаговала на понашање детета које је бацало храну на под и устајало од стола, тако што га је везала, уместо да покуша неку другу васпитну методу, преноси Daily Стар.
Додатну забринутост изазива чињеница, додају надлежни, да је друга одрасла особа ушла у просторију док је дете било везано, али га није одвезала.
Pre-school teacher fired after allegedly caught on camera tying up childhttps://t.co/Gv1o2FAEY6 pic.twitter.com/Tcs1nKc7TQ
— Daily Star (@dailystar) September 22, 2025
Политика нулте толеранције
Из Одељења за социјалне бригу истичу да је поступак асистенткиње био супротан правилима установе, која изричито забрањују физичко спутавање деце, осим у ситуацијама када постоји непосредна опасност да повреди себе или друге.
“Одмах је отпуштена, након што је инцидент потврђен. Свим запосленима је поново скренута пажња на политику нулте толеранције према било ком облику непримереног понашања“, стоји у саопштењу установе из Вирџиније.
Медији сазнају да је асистенткиња радила око четири године и да је била цењена међу колегама.
Нема елемената кривичног дела
“Ценимо њен претходни допринос, али одговорност за поступке је кључна. Безбедно и усклађено окружење нема цену”, речено је.
Полиција је обавештена о случају, али након прегледа извештаја и консултација са службом за заштиту деце, закључено је да нема елемената кривичног дела.
“Реч је о кршењу интерне политике установе. Нема активне истраге”, саопштила је локална Полицијска управа.