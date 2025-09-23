ХОРОР НА АДИ ЦИГАЛНИЈИ Тинејџери брутално претукли старицу на београдском шеталишту, задобила тешке повреде
З. К. (72) примљена је јуче на Институт за ортопедију "Бањица" у Београду, са тешким телесним повредама, након бруталног напада који се, како тврди, догодио на Ади Циганлији.
Како Телеграф.рс сазнаје, напад се догодио у поподневним часовима док је несрећна жена шетала популарним београдским излетиштем. Њој је тада пришла групица тинејџера, за које се, како оштећена тврди, сумња да су малолетници. Њих шесторо, како је З. К. навела, оборили су је на бетон, ударали и шутирали, а затим јој стргли златни ланчић са врата.
Лекари су јој у болници констатовали тешке телесне повреде у виду прелома руке, због чега је несрећна жена задржана на даљем лечењу.
Случај води Друго основно јавно тужилаштво у Београду које је овај напад оквалификовало као разбојништво.
Полиција интензивно ради на идентификацији и проналажењу нападача, а истрага је у току.
За разбојништво од три године до дуготрајног затвора
Разбојништво је, према Кривичном законику Републике Србије, једно од најтежих кривичних дела против имовине, али је специфично по томе што се приликом његовог извршења угрожава и физички интегритет или живот људи.
У суштини, разбојништво је отимање туђе покретне ствари (на пример, новца, накита, телефона) уз употребу силе против неког лица или претње да ће се непосредно напасти на живот или тело.
Кривични законик предвиђа различите казне у зависности од тежине дела, које се крећу од затворске казне у трајању од најмање три године до дуготрајног затвора. Теже околности (тзв. квалификовани облици разбојништва) укључују:
Употребу оружја или опасног оруђа.
Изазивање тешких телесних повреда.
Организовано извршење дела (од стране више лица).
Разбојништво које је довело до смрти жртве.
Ове квалификације могу значајно повећати предвиђену казну.