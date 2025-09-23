(ВИДЕО) МИНИСТАР ВУЈИЋ ПОТВРДИО ОДЛУКУ РАМРРС ДА НЕМА ДОКАЗА О ШТРАЈКУ У ПРАВОСУЂУ Апеловао да се запослени у правосуђу не доводе у заблуду: Обећавају нешто што није реално зарад личних и политичких циљева
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова обуставила је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом, како је то тврдио Синдикат судске власти, штрајка у правосуђу, потврдио је данас министар правде Ненад Вујић.
Овај поступак је, како је подсетио, био покренут по службеној дужности решењем директора Агенције, али је обустављен јер је након више одржаних расправа и консултација утврђено да у овом процесном тренутку нису испуњени формални услови за наставак поступка.
Према речима министра, Агенција је, поред осталог, констатовала да из Синдиката судске власти нису доставили ни потпуну нити адекватну документацију када је реч о обустави рада, као ни документацију о испуњењу законских услова који се тичу остваривања минимума процеса рада.
“Поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова је обустављен и из разлога који су на страни аргументације Министарства правде, нагласио је Вујић.
Он је додао да Министарство правде наставља сарадњу са репрезантитвим синдикатима које је укључило у издраду Закона о правосудној администрацији у, како је истакао, "решавање животних проблема и животних питања”.
"Апелујем на све да не доводе у заблуду запослене у правосуђу и да им обећавају нешто што није реално, а све зарад својих личних политичких циљева и туђих агенди", напоменуо је министар правде.
Он је поручио да циљ Министарства правде јесте да унапреди положај запослених у правосуђу.