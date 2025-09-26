overcast clouds
НА ЈЕСЕЊИ КРСТОВДАН ИЗГОВОРИТЕ ОВУ МОЛИТВУ Верује се да улива наду у боље сутра

26.09.2025. 21:41 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
Новости магазин
молитва
Фото: freepik ilustarcija

Српска православна црква и верници сутра, славе јесењи Крстовдан, дан када је пронађен и ископан Часни крст на Голготи и враћен из Персије у Јерусалим.

Сутра је потребно обратити се Богу  молитвом за коју се сматра да улива наду у боље сутра.

Молитва гласи:

- Слава Господе, Крсту Твоме Часноме!
Нека васкрсне Бог, и нека се развеју непријатељи Његови, и нека беже од Лица Његова они који га мрзе. Нека ишчезну као што ишчезава дим, као што се топи восак на домаку огња; тако нека изгину ђаволи пред лицем оних који љубе Бога и осењују се крсним знаком, и који радосно говоре: Радуј се, пречасни и животворни Крсте Господњи, који прогониш ђаволе силом распетог на теби Господа нашег Исуса Христа, који је сишао у пакао и сатро силу ђаволску, и који нам је даровао тебе, Крст Свој Часни, за прогањање сваког противника. О, пречасни и животворни Крсте Господњи, помажи ми увек са Светом Владарком, Ђевом Богородицом, и са свима Светима занавек.

Амин 

(Новости магазин)

 

Крстовдан молитва јесен
Вести Друштво
