ДРАМА НА УГЛУ ХАЏИ РУВИМОВЕ И ЈАНКА ЧМЕЛИКА Јаке полицијске снаге опколиле градски аутобус на Детелинари (ВИДЕО)
26.09.2025. 23:00 23:09
На углу Хаџи Рувимове и Јанка Чмелика у Новом Саду на улици је зауставље градски аутобус.
Јаке снаге полиције опколиле су градски аутобус.
Према незваничним информацијама, преноси НС уживо, дојављено је да неко од путника у аутобусу има ватрено оружје код себе.
Званичних информација још увек нема.
Како се види на снимку, џип је стао испред аутобуса, а у раскрсници стоји још неколико полицијских возила.