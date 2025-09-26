overcast clouds
ДРАМА НА УГЛУ ХАЏИ РУВИМОВЕ И ЈАНКА ЧМЕЛИКА Јаке полицијске снаге опколиле градски аутобус на Детелинари (ВИДЕО)

26.09.2025. 23:00
Пише:
Дневник
Извор:
НСуживо, Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

На углу Хаџи Рувимове и Јанка Чмелика у Новом Саду на улици је зауставље градски аутобус.

Јаке снаге полиције опколиле су градски аутобус.

Према незваничним информацијама, преноси НС уживо, дојављено је да неко од путника у аутобусу има ватрено оружје код себе.

Званичних информација још увек нема.
 

Како се види на снимку, џип је стао испред аутобуса, а у раскрсници стоји још неколико полицијских возила.


 

детелинара полиција србије градски превоз аутобус
