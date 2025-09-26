„Људи су овде дошли само да се закопају у своје ровове“ ВУЧИЋ ЗА ЊУЗМАКС: Надам се да ћемо се вратити да разговарамо о миру
ЊУЈОРК: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас за Њузмакс да се за време дискусија на Генералној скупштини УН могло видети да учесници нису дошли да постигну компромис и да саслушају другу страну, већ да се "закопавају у ровове" и изразио наду да ће се разговарати о миру, а не поразу друге стране.
Људи нису дошли да постигну компромис, нису дошли да саслушају другу страну. Људи су овде дошли само да се закопају у своје ровове и да кажу нешто лоше о другој страни и да победе другу страну", рекао је Вучић и додао да је то разлог зашто многи људи и лидери у свету не разумеју улогу председника САД Доналда Трампа.
Надам се да ћемо се вратити да бисмо разговарали о миру, а не поразу друге стране. Ово је ситуација у којој сви губе уколико се рат настави, указао је председник Србије.
На питање да ли може видети председника Русије Владимира Путина како ће пристати на неки компромис и доћи за преговарачки сто, рекао да је био јако задовољан након састанка Путина са Трампом на Аљасци.
Тада сам мислио да смо много ближи крају рата и то и сада мислим, да смо мало ближе крају. Али такође, након тога, медији су овде страшно напали председника Доналда Трампа, са те стране левичарских медија и разних других страна. Сви политичари те оријентације су одмах почели да нападају Трампа јер је изгледао као слаба особа. Не, изгледао је као најјачи председник на свету. Права снага не лежи у томе да некога натерате на нешто, права снага лежи у томе када организујете нешто јако лепо и дате нам мир, истакао је Вучић.
Он је навео да је то била права намера Трампа, а да нико то није желео да разуме.
Вучић је навео да су многи напустили салу Генералне скупштине када је ушао да говори премијер Израела Бенјамин Нетанјаху.
То значи да нисте хтели да саслушате некога. Ја сам саслушао све, саслушао сам све различите стране јер сам желео да их чујем. Желео сам да чујем шта људи са којима се не слажем могу да кажу, рекао је Вучић.