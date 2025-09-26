overcast clouds
ПРЕДЛОЖЕН ПЛАН АДМИНИСТРАЦИЈЕ САД ЗА МИР У ГАЗИ Састоји од 21 тачке! ТРАМП ОПТИМИСТИЧАН, НЕТАНЈАХУ ОБЕЋАО НАСТАВАК РАТА, а Хамас још није ни обавештен!

26.09.2025. 23:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
газа
Фото: Tanjug (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

ВАШИНГТОН:Предложени план за мир у Гази администрације америчког председника Доналда Трампа, који се састоји од 21 тачке, предвиђа да сви таоци буду ослобођени у року од 48 сати од постизања договора, у замену за постепено повлачење израелских снага из Газе, изјавио је извор упознат са предлогом, који је раније ове недеље подељен са арапским лидерима, јавља Си-Ен-Ен.

За сада се не зна да ли је палестинској милитантној групи Хамас представљен предлог, који би могао да буде измењен у наредним данима.
 

План би вероватно био прослеђен преко Катара преосталом делу Хамасовог преговарачког тима који се налази у Дохи.
 

Трамп је изразио оптимизам у вези са решавањем сукоба, рекавши да су данас "веома близу" постизања договора. 
 

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху, међутим, данас је обећао да ће наставити рат док Хамас не буде уништен.
 

Арапски лидери углавном подржавају предлог, иако не сматрају да је савршен. 
 

Они желе да сукоб што пре престане, рекао је извор.
 

Према наводима извора, у овој верзији плана није предвиђен временски оквир за повлачење израелских снага.
 

Ова верзија посебно наводи да Израел неће поново напасти Катар, додаје неименовани извор.
 

Такође се наводи да не може бити принудног расељавања из Газе.
 

План, према наводима извора, предвиђа да Хамас нема будућу улогу у управљању Газом и предвиђа два нивоа привремене управе: надзорно међународно тело и палестински одбор. 
 

Како је навео извор, не постоји временски оквир за преношење власти са привремене управе на Палестинску самоуправу.
 

Предлог предвиђа улогу УН у пружању хуманитарне помоћи и не помиње Хуманитарну фондацију за Газу, наводи неименовани извор.
 

У плану се не наводи да би САД подржале палестинску државу, већ се признаје да је то тежња Палестинаца.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
