„Геноцид и даље траје!“ ЕРДОГАН ЗАГРМЕО У УН: Већ 23 месеца Израел у Гази СВАКОГ САТА УБИЈА ЈЕДНО ДЕТЕ
ЊУЈОРК: Турски председник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас, на заседању Генералне скупштине Уједињених нација да Израела већ 23 месеца сваког сата убија једно палестинско дете у Појасу Газе.
Ердоган је рекао да ти подаци нису само "бројеви", већ "уништени невини животи".
Указао је на то да број погинулих цивила у Гази сада премашује 65.000, док су више од 20.000 њих деца, пренео је "Еј њуз".
Ердоган је у говору такође критиковао међународну заједницу, истичући да док УН славе 80. годишњицу постојања, "геноцид у Гази и даље траје".
Чак и док траје овај састанак, цивили се масакрирају у Гази, нагласио је он и позвао на хитно заустављање насиља.
Он је поздравио све земље које су признале Палестину и позвао оне које то још нису учиниле да предузму акцију "без даљег одлагања".
Такође је указао на потребу за већим ангажманом УН-а у решавању палестинског питања, подсећајући на основне циљеве те организације, која се залаже за очување међународног мира и безбедности.
Данас смо овде да будемо глас палестинског народа, чији се гласови ућуткују. Захваљујем земљама које су признале Палестину и позивам друге да делују што је пре могуће, рекао је Ердоган.
Председник Турске детаљно је говорио о тешкој хуманитарној ситуацији у Гази, где су милиони људи приморани на миграцију, а здравствена инфраструктура потпуно уништена.
У Гази, деци ампутирају руке и ноге без анестезије, рекао је Ердоган.
Он је посебно истакао глад у Гази, наглашавајући да је 428 особа, укључујући 146 деце, умрло од глади, а број жртава расте сваког дана.
Може ли бити мира у свету где деца умиру од глади и недостатка лекова? Сви смо родитељи, сви волимо своју децу, али шта се дешава у Гази је најнижа тачка за човечанство, закључио је Ердоган, позивајући међународну заједницу на хитну реакцију.