ПОКОСИО МАЈКУ С КОЛИЦИМА Тужилаштво тражи притвор за возача из Богатића осумњиченог да је усмртио жену

23.09.2025. 20:26 20:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik arhiva

Основно јавно тужилаштво у Шапцу предложило је данас суду да одреди притвор до 30 дана Н. Д. (32) из Богатића, осумњиченом са је у том месту управљајући аутомобилом под дејством алкохола усмртио жену и повредио њено 3-годишње дете које је било у колицима.

Тужилаштво је предложило да се осумњиченом одреди притвор због опасности од бекства и да не би понови кривично дело у кратком временском периоду, речено је за Тан‌југ у том тужилаштву.

Осумњичени је претходно у тужилаштву на саслушању негирао кривицу.

Он је осумњичен за извршење кривичних дела тешка дела против безбедности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.

Сумња се да је он 21. септембра у Богатићу, управлјајући аутомобилом под дејством алкохола, ударио 38-годишњу жену која је гурала трогодишње дете у колицима, а потом напустио место саобраћајне незгоде.

Жена је преминула на лицу места, док је дете задобило повреде.

Полиција је убрзо пронашла и алкотестирала осумњиченог, а утврђено је да има 1,43 промила алкохола у организму.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Хроника
