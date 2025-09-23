И МЕЛАНИЈА У СКУПШТИНИ Трамп открио карте у УН: Бајден је лоше водио САД, НАТО чланице финансирају рат у Украјини
ЊУЈОРК: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас на обраћању у Генералној скупштини Уједињених нација да су Сједињене Америчке Државе биле лоше вођене под његовим претходником, председником Џозефом Бајденом, али да се ситуација брзо побољшала откако је он ступио на дужност крајем јануара, истичући да је заиста наступило "златно доба Америке"
"Прошло је шест година откако сам последњи пут стајао у овој великој сали и обраћао се свету који је био просперитетан и у миру у мом првом мандату, од тог дана“, рекао је Трамп, преноси Ројтерс.
Он је казао да је "ера мира и стабилности", каква је била током његовог првог мандата "уступила место једној од великих криза нашег времена".
"А овде у Сједињеним Државама, четири године слабости, безакоња и радикализма под последњом администрацијом довеле су нашу нацију у поновљени низ катастрофа. Под мојим вођством, трошкови енергије су пали. Цене бензина су пале. Цене намирница су пале. Каматне стопе на хипотеке су пале, а инфлација је поражена. Једино што је у порасту је берза, која је управо достигла рекордно висок ниво", казао је Трамп.
Трамп је рекао и да је "оружје рата разбило мир који је створио", током његовог првог председничког мандата, од 2016. до 2020. године, што се по његовим речима десило након што је напустио председничку функцију.
"Од тог дана, оружје рата је разбило мир који сам створио на два континента, ера мира и стабилности уступила је место једној од највеćих криза нашег времена", рекао је Трамп.
Он је казао да је решавао сукобе шриом света, док УН нису ништа учиниле.
Није ми стало до освајања Нобелове награде, већ до спасавања живота
Трамп je изјавио данас да њему није стало до освајања Нобелове награде, већ до спасавања живота.
"Сви кажу да би требало да добијем Нобелову награду за мир за свако од ових достигнућа", рекао је Трамп, понављајући тврдњу да је окончао више ратова, пренео је Си-Ен-Ен.
Али, како је истакао, за њега је права награда то што ће синови и кћери моћи да одрасту са мајкама и очевима и што милиони људи више неће бити убијани у бескрајним и славним ратовима.
"Мени није стало до освајања награда, већ до спасавања живота", казао је Трамп.
Трамп је упитао "која је сврха Уједињених нација", и навео је да је све што то тело ради - писање "јаких писама" и обраћање "празним речима".
"Тужно је што сам ја морао да радим ове ствари уместо да их Уједињене нације раде", рекао је Трамп.
Амерички председник је, говорећи о борби против имиграције, казао да су САД "успешно одбиле колосалну инвазију", а прва страна земља коју је поменуо била је Салвадор, коју је похвалио "због успешног и професионалног посла који су обавили пријемом и затварањем толиког броја криминалаца" који су ушли у САД.
Он је похвалио амерички економски раст.
"Америка је благословена најјачом економијом, најјачим границама, најјачом војском, најјачим пријатељствима и најјачим духом од свих народа на свету", навео је Трамп.
Трамп се присутнима обратио без помоћи телепромптера, који, како је навео, није радио.
"Не смета ми да одржим овај говор без телепромптера, јер телепромптер не ради. На тај начин, говорите више из срца", рекао је Трамп, што су присутни у сали поздравили аплаузом.
Признање Палестине награда за Хамас, НАТО чланице финансирају рат у Украјини
Трамп je изјавио да решење о две државе, односно признање палестинске државности у Уједињеним нацијама, представља "награду" за палестински милитантни покрет Хамас, док је чланице НАТО-а оптужио да, куповином руске нафте, финансирају руски рат у Украјини.
Трамп је у обраћању на Генералној скупштини Уједињених нација позвао на прекид ватре и окончање сукоба у Појасу Газе, али је навео да би признавање палестинске државе "било награда за ужасне злочине", у тренутку када Хамас "одбија да ослободи таоце или прихвати прекид ватре", преноси Си-Ен-Ен.
"Као да подстичу наставак сукоба, неки од чланова овог тела желе да једнострано признају палестинску државу. Награде би биле превелике за терористе Хамаса, за њихова зверства", рекао је Трамп.
Климатске промене су највећа превара икада
Трамп je изјавио је данас да су климатске промене "највећа превара икада почињена на свету".
"Нема више глобалног загревања, нема више глобалног хлађења. Сва ова предвиђања Уједињених нација из многих других, често из лоших разлога, била су погрешна. Дали су их глупи људи који су коштали своје земље богатства и нису дали својим земљама никакву шансу за успех. Ако се не склоните од ове зелене преваре, ваша земља ће пропасти", нагласио је Трамп.
Такође је преваром назвао и "зелену енергију", тврдећи да су обновљиви извори енергије попут соларне и енергије ветра скупљи од енергије фосилних горива.
"Хајде да сви заједно радимо на изградњи светле, лепе планете. Планета коју сви делимо, планета мира у свету који је богатији, бољи и лепши него икад пре. То може да се догоди. Догодиће се", рекао је Трамп, завршивши тиме своје излагање на Генералној скупштини, које је, како истичу медији, трајало сат времена.
Трампове изјаве представљају директан одговор на јучерашњу објаву више европских земаља о признавању палестинске државе током самита Генералне скупштине УН.
"Уместо да попусте захтевима Хамаса за откуп, они који желе мир требало би да буду уједињени једном поруком - ослободите таоце сада, само ослободите таоце", истакао је Трамп.
Додао је да рат у Гази мора одмах да се заустави.
"Морамо одмах да зауставимо рат у Гази. Морамо да га зауставимо. Морамо одмах да преговарамо. Морамо да преговарамо о миру. Морамо да вратимо таоце", нагласио је Трамп.
Амерички председник је оптужио неке чланице НАТО-а да финансирају руски рат у Украјини тиме што су наставили да купују руску нафту.
"Али неопростиво је да чак ни земље НАТО-а нису прекинуле увоз великих количина руске енергије и руских енергетских производа. Они финансирају рат против себе. Купују нафту и гас од Русије док се боре против Русије. То је срамотно", рекао је Трамп, преноси Ројтерс.
Он је казао да су Сједињене Америчке Државе спремне да уведу низ царинских тарифа Русији ако се не постигне договор о окончању рата.
"Али да би те царине биле ефикасне, европске нације, сви ви који сте се овде окупили, морали бисте нам се придружити у усвајању потпуно истих мера", истакао је Трамп.