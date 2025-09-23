БРАЗИЛКА НАПУСТИЛА СИГУРАН ПОСАО ЗБОГ СРБИЈЕ Подно Маглича учи да прави ћевапе и сир
КРАЉЕВО: Подно средњовековног Маглича захваљујући ентузијазму једног младог археолога никао је прави свет у малом. Друштвена организација и својеврсни камп Магличград окупио је волонтере из свих делова света. Једна од њих је и Нина Чандра (36) из Бразила.
Некада успешна графичка дизајнерка и комуникацијски стручњак, одлучила је да свој живот потпуно промени, дала је отказ и кренула на путовања широм света.
- У Србију сам стигла преко волонтерске платформе, а привукла ме је идеја да боравим у природи и учествујем у пројекту оживљавања старог замка. Волим да будем на различитим местима. Овде помажем у кафани, у кухињи и око свега што је потребно - каже за РИНУ храбра Нина.
У нашој земљи је десетак дана, а планира да остане још две до три недеље. Посебно је, каже, одушевљена домаћом кухињом, али и менталитетом људи.
Научила сам да правим лепиње, пасту и салату. Нисам много кувала, више сам помагала, али највише ми се свиђају домаћи сир и ћевапи, додаје уз осмех.
Њена одлука да напусти сигуран посао у Бразилу и крене у непознато показује да снови и храброст могу да промене живот из корена.
- Желела сам да путујем, да упознајем нове људе и културе, и због тога сам дала отказ. То је био мој начин да започнем ново поглавље - каже она.
До сада су подно Маглича боравили Данци, Немци, Швајцарци, Руси, Колумбијци па чак и Индијци. Имају обезбеђену храну, смештај али и едукацију. Незаборавно дружење и реализација финалне, необичне идеје су крајњи циљ. У изградњи кампа ништа се не купује, користи се само оно што има у природи и на терену.
За све посетиоце обезбежени су основни услови попут струје, воде, интернета, тоалети. Оно што ово место разликује од осталих јесте што се храна служи у котлићима, а на менију су плодови које искључиво сами проналазе у окружењу као што су вргањи, лисичарке, коприве и по нека пастрмка.
- Цео овај предео испод тврђаве некако је далеко од јавности, без комшија и даје нам прилику да стварамо нешто лепо и наравно прихватамо волонтере из читавног света који су спремни да учествују у једном оваквом пројекту. Желимо да створимо нешто посебно што би било позиционирано на туристичку мапу Краљева а и читаве Србије како странци не би обишли само велике градове и наставили даље, већ да се задрже што дуже и виде овакве пројекте - рекао је идејни творац Магличграда Милош Сретеновић.