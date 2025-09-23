scattered clouds
27°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОКТОР ОТКРИВА: ЈЕДНА ФОТОГРАФИЈА ДЕТЕТА МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ ИМА ЛИ КАНЦЕР Рак код малишана све чешћи, али је и лечење све успешније

23.09.2025. 17:34 17:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
rak
Фото: Pexels

Карцином код деце је у порасту, и кад је реч о овој појави најпре је потребно да се обрати пажња на генетику, истиче за ТВ Прва професор др Ахмет Демир из здравствене групације „Memorial”.

У последње време има много иновација на тему лечења карцинома код деце, додаје. 

„Проценат успешности лечења је и до 80 одсто. Зато нисмо више забринути када откријемо рак код детета”, истиче професор др Ахмет Демир за ТВ Прва.

Говорећи о знацима на који родитељи треба да обрате пажњу, што најпре зависи од врсте канцера, доктор посебно истиче проблем с леукемијом и симптоме умора, незаинтересованости, модрица по телу.

рак
Фото: Pexels

„Врсту канцера можемо да препознамо преко фотографије детета. Наиме, црвени одсај је добар знак, за разлику од белог, који је сигуран показатељ да нешто није у реду. Такође, појава модрица око очију и на грудима, продужена температура, јесу симптоми које родитељи никако не треба да занемаре”, додаје он и истиче да су главобоље и повраћање такође сигуран знак да нешто није у реду и да је време да се обрате лекару за помоћ.

Када су у питању методе лечења, др Демир наводи да је најпре реч о стандардним методама и да се у зависности од врсте рака користе циљане терапије које нападају само одређене ћелије у организму, не уништавајући здраве.

рак деца симптоми
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗА ОВOМ ХРАНОМ СУ ЧЕЗНУЛИ ОБОЛЕЛИ ОД РАКА ПРЕ ОБОЉЕЊА Лекари и стручњаци упозоравају, ЕВО ШТА МОЖЕ ДА БУДЕ РАНИ ЗНАК ТУМОРА
храна

ЗА ОВOМ ХРАНОМ СУ ЧЕЗНУЛИ ОБОЛЕЛИ ОД РАКА ПРЕ ОБОЉЕЊА Лекари и стручњаци упозоравају, ЕВО ШТА МОЖЕ ДА БУДЕ РАНИ ЗНАК ТУМОРА

02.09.2025. 12:02 12:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАРКИНГ КОД ГЛАВНОГ УЛАЗА НА ШТРАНД ИМА И ХУМАНИТАРНИ КАРАКТЕР Уплатом СМС поруке помажете деци оболелој од рака
ЈКП „Паркинг сервис”

ПАРКИНГ КОД ГЛАВНОГ УЛАЗА НА ШТРАНД ИМА И ХУМАНИТАРНИ КАРАКТЕР Уплатом СМС поруке помажете деци оболелој од рака

30.08.2025. 10:31 11:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУСКИ ОНКОЛОГ И ИМУНОЛОГ ДАО ОПИС ПРОСЕЧНОГ ЧОВЕКА ОБОЛЕЛОГ ОД РАКА Скоро су сви занемарили себе, а ово их карактерише
рак

РУСКИ ОНКОЛОГ И ИМУНОЛОГ ДАО ОПИС ПРОСЕЧНОГ ЧОВЕКА ОБОЛЕЛОГ ОД РАКА Скоро су сви занемарили себе, а ово их карактерише

25.08.2025. 10:13 10:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај