ДОКТОР ОТКРИВА: ЈЕДНА ФОТОГРАФИЈА ДЕТЕТА МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ ИМА ЛИ КАНЦЕР Рак код малишана све чешћи, али је и лечење све успешније
Карцином код деце је у порасту, и кад је реч о овој појави најпре је потребно да се обрати пажња на генетику, истиче за ТВ Прва професор др Ахмет Демир из здравствене групације „Memorial”.
У последње време има много иновација на тему лечења карцинома код деце, додаје.
„Проценат успешности лечења је и до 80 одсто. Зато нисмо више забринути када откријемо рак код детета”, истиче професор др Ахмет Демир за ТВ Прва.
Говорећи о знацима на који родитељи треба да обрате пажњу, што најпре зависи од врсте канцера, доктор посебно истиче проблем с леукемијом и симптоме умора, незаинтересованости, модрица по телу.
„Врсту канцера можемо да препознамо преко фотографије детета. Наиме, црвени одсај је добар знак, за разлику од белог, који је сигуран показатељ да нешто није у реду. Такође, појава модрица око очију и на грудима, продужена температура, јесу симптоми које родитељи никако не треба да занемаре”, додаје он и истиче да су главобоље и повраћање такође сигуран знак да нешто није у реду и да је време да се обрате лекару за помоћ.
Када су у питању методе лечења, др Демир наводи да је најпре реч о стандардним методама и да се у зависности од врсте рака користе циљане терапије које нападају само одређене ћелије у организму, не уништавајући здраве.