clear sky
19°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУСКИ ОНКОЛОГ И ИМУНОЛОГ ДАО ОПИС ПРОСЕЧНОГ ЧОВЕКА ОБОЛЕЛОГ ОД РАКА Скоро су сви занемарили себе, а ово их карактерише

25.08.2025. 10:13 10:20
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена
Коментари (0)
рак
Фото: unsplash.com, ilustracija

Познати руски онколог и имунолог Данил Шепељајев у интервјуу за руски портал "News" објаснио је просечан профил особа које најчешће оболевају од рака.

Он се осврнуо на профил онколошког пацијента у самој Русији, али лако је пронаћи сличност са већином оболелих и у Србији. Шепељајев је нагласио да се углавном ради о особама старијим од 50 година које су у сталном стресу.

Према речима овог лекара, рак најчешће добијају људи који су континуирано уморни, презапослени и имају озбиљне финансијске проблеме, због чега не могу себи да приуште квалитетну здравствену негу пре него што наступи сама болест.

"Типичан пацијент са дијагнозом канцера је особа, било мушка или женска, старија од 50 година. Као по правилу то је човек помало рашчупане косе и исколачених очију, преоптерећен послом и са гомилом кредита или дугова. Неопходна му је најјефтинија терапија, јер за другу и нема. Нажалост, то су често људи који су једноставно занемарили себе", био је јасан Шепаљајев.

podrška
Фото: unsplash.com/Ilustracija

Овај онколог је подсетио да је рак болест која је зависна од имунитета; код неких људи може да се јави и пре 45. године, а неко може да се разболи тек после 80. Све зависи од функционисања антитуморске компоненте у телу.
 

онкологија рак болест
Извор:
Блиц жена
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај