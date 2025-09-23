„Горан Грбовић није смењен“ ОГЛАСИЛИ СЕ ИЗ „АРЕНЕ БЕОГРАД“ ПОВОДОМ ИЗБОРА НОВОГ ДИРЕКТОРА: До избора Стефана Бабића дошло је након истека мандата
Поводом избора новог директора, вечерас су се из „Арене Београд“ д.о.о. обратили медијима саопштењем.
Текст саопштења преносимо у целости:
„Обраћамо вам се овим путем како бисмо указали на одређене неопходне чињенице, у вези са избором новог директора „Арена Београд“ д.о.о., господина Стефана Бабића.
Наиме, првенствено смо дужни да напоменемо да доскорашњи директор, велики пријатељ наше Београдске Арене, господин Горан Грбовић, није смењен, што је информација коју су поједини медији у току дана пренели, без претходне провере. До избора новог директора, господина Стефана Бабића, дошло је након истека мандата на који је господин Горан Грбовић претходно биран, те избору Бабића није претходило никакво „Разрешење“ или „смена“, што горепоменути медији упорно наводе.
Господин Горан Грбовић је својим вишегодишњим радом и залагањем умногоме допринео свеукупном раду и развоју Београдске Арене, представљао је, а и даље представља, узор целокупном радном колективу. Напоменули бисмо још да ће господин Грбовић у будућности увек бити радо виђен гост у нашој кући, али тада не бисмо били у праву: Горан Грбовић у Београдској Арени не може бити радо виђен гост, јер је Београдска Арена, захваљујући његовом неуморном залагању и неоспорним људским и професионалним квалитетима, неминовно постала његова друга кућа.
Избор новог директора, господина Стефана Бабића, потез је начињен у циљу да се у будћности активно ради на даљем стратешком развоју Београдске Арене, а ми као колектив, уверени смо да ће наведено у наредном периоду бити и реализовано.
Пуно среће у даљем раду желимо новом руководству, на челу са господином Бабићем, уз напомену да би основни циљ у почетку, морао бити обезбеђивање континуитета квалитета рада и пружања услуга наше Београдске Арене“.