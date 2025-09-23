ПАД КРОЗ ПРОЗОР ЗАВРШИО ТРАГИЧНО Дете (7) преминуло након несрећног пада, мајка затекла језив призор
23.09.2025. 20:14 20:35
Коментари (0)
Седмогодишњак који је након пада кроз прозор у суботу увече у бечкој четврти Пенцинг био у животној опасности,преминуо је услед задобијених повреда.
То је у уторак поподне на упит АПА-е саопштио Општи болнички центар у Бечу (AKH Wien).
Дете је пало из другог спрата стамбене зграде у унутрашње двориште и задобило тешку повреду главе и мозга.
Мајка је чула ударац и затекла свог тешко повређеног сина.
Према првим сазнањима, у стану су се тада налазиле и 40-годишња жена и њено троје малолетне деце.
Према тренутним полицијским информацијама, ради се о несрећном случају.
(Курир.рс/oe24.at)