„То су веома опасне ствари“ БИВШИ ПУКОВНИК ПОЛИЦИЈЕ О ОБУЦИ МОЛДАВАЦА КОД ЛОЗНИЦЕ: Отворена је Пандорина кутија МУП и БИА спасиле Србију од међународног СКАНДАЛА
Безбедносне снаге Србије спречиле су међународни скандал након што је полиција ухапсила две особе које су ухапшена због сумње да су у једном угоститељском објекту у Лозници организовале обуке за Молдавце и Румуне ради пружања отпора полицији у случају нереда током избора у Молдавији заказаних за недељу, 28. септембра.
Замислите да су ти људи дошли до Молдавије и да су учествовали у том преврату, спречавању избора или чему већ. Сва љага и срамота, дипломатски скандал, безбедносни скандал међународних размера пао би на нашу државу, поручио је у разговору за Блиц ТВ Милан Миловић, бивши пуковник полиције у пензији, коментаришући хапшење две особе због постојања основа сумње да су починиле кривично дело организовање учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави.
Миловић је истакао да треба похвалити наше безбедносне службе, и МУП и БИА, јер су нас како је навео "спасили међународног скандала".
Бивши пуковник полиције је навео да "што се тиче саме обуке, да је немогуће да су само ова два лица вршила обуку".
Даља истрага ће утврдити, али ту је много већи број учесника, у том ланцу такозване инструктаже - навео је он и додао:
Ово није издвојен случај, ни код нас, ни у Хрватској, ни у БиХ, да припадници и терористичких, и парамилитарних и неких назовимо их политичких екстремних фракција буду обучавани у другим земљама. Најмање пажње привлаче када нису у својој земљи, дођу на обуку. И то представља посебан сигнал за наше службе да буду нарочито опрезне када долазе страни држављани, и када се задржавају, нарочито уочи избора, када користе наша стрелишта, када се виђају и користе знања и вештине од наших припадника војске и полиције који су пензионисани или удаљени са посла - упозорава Миловић и истиче:
Припадници војске или полиције који су или насилно удаљени посла, прекинут им радни однос, или су сами отишли, неретко се дешава да обучавају управо припаднике неких парамилитарних, и криминалних организација.
Миловић је навео и да "обука од два месеца не може да се заснива само на теоретском усвајању знања".
Истрага ће показати да су ови људи били обучавани и за коришћење оружја, мобилних телефона, мејлова... Па у случају по њиховом плану, и за резервни план и додатни план... Додатна истрага ће нам отворити једну Пандорину кутију везано за обучавање страних држављана.
Како пише Блиц, пуковник полиције у пензији је истакао и да "на нашим приватним стрелиштима влада изузетно висок степен безбедносне културе".
Постоји увек покушај страних држављана који дођу, покушавају да се обучавају на нашим стрелиштима. То је одмах симптоматично и наше службе одмах реагују. Ако неко дође, наводим пример, из Лондона и тражи да се овде обучава да рукује пиштољем и пушком, а ради у Лондону као конобар, симптоматично је да ће изазвати нешто. Ово су јако опасне ствари. Треба похвалити и БИА, ВБА и МУП. Да се десило нешто, да је дошло до коришћења ватреног оружја, да се установило да су их обучавали људи у Србији, то би био скандал - наводи Миловић.
Подсетимо, ухапшене су две особе због постојања основа сумње да су починиле кривично дело организовање учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави, саопштио је МУП Србије.