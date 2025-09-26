scattered clouds
20°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБУКА ЗА ХАОС НА ИЗБОРИМА У МОЛДАВИЈИ Двојица Срба организовали тренинге за Молдавце и Румуне

26.09.2025. 15:03 15:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

ЛОЗНИЦА: Припадници МУП-а Србије ухапсили су двојицу мушкараца који се сумњиче да су код Лознице организовали борбено-тактичку обуку за држављане Молдавије и Румуније, ради изазивања нереда током предстојећих избора у Молдавији.

Припадници Управе криминалистичке полиције – Службе за борбу против тероризма, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом и надлежним тужилаштвима, привели су Л. П. (1988) и С. С. (1978). Они се сумњиче за кривично дело организовања учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

Према наводима истраге, Л. П. је осмислио и финансирао борбено-тактичку обуку у једном угоститељском објекту у близини Лознице, док је С. С. у томе помагао. Обука је, како се сумња, спровођена од 16. јула до 12. септембра и обухватила између 150 и 170 држављана Молдавије и Румуније.

Циљ, наводи МУП, био је „обучавање за ефикасније пружање физичког отпора полицијским службеницима Молдавије у случају нереда током изборног дана“ заказаног за 28. септембар ове године.

Приликом претреса станова осумњичених, полиција је запленила лаптопове, мобилне телефоне и уређај за детектовање и праћење радио-фреквентних сигнала. Код С. С. пронађен је и пиштољ, па му се додатно на терет ставља и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Министарство правде Србије затражиће од власти Молдавије међународну правну помоћ и доказе ради даљег вођења поступка. Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Шапцу.

обука лозница хапшење Молдавија МУП Србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МОЛДАВИЈА ПРЕЛОМИЛА: Маја Санду У ДРУГОМ МАНДАТУ, Молдавци изабрали европски пут
Maja Sandu

МОЛДАВИЈА ПРЕЛОМИЛА: Маја Санду У ДРУГОМ МАНДАТУ, Молдавци изабрали европски пут

04.11.2024. 07:52 07:55
Волим
0
Коментар
1
Сачувај