Скандал у Уједињеним нацијама ДЕСЕТИНЕ ДЕЛЕГАТА НАПУСТИЛЕ САЛУ ПРЕД ОБРАЋАЊЕ НЕТАНЈАХУА Израелски премијер подсетио на напад Хамаса на Израел, ДОЧЕКАЛИ ГА ЗВИЖДУЦИ И НАВИЈАЊЕ
ЊУЈОРК: Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху је у обраћању на Генералној скупштини Уједињених нација данас подсетио свет на напад палестинског милитантног покрета Хамас на југ Израела 7. октобра 2023. године, и набројао је израелске победе против Хамаса, Ирана и њихових присталица.
Пре него што је почео да говори, десетине делегата у сали УН у Њујорку су изашле, а из сале су се чули звиждуци и навијање, преноси Гардијан. Када је Нетањаху почео да говори о Ирану, из гомиле се чуло викање, а било је и аплауза као реакција на његове коментаре о израелском рату са Ираном, од 13. до 24. јуна. Нетањаху је казао да је Израел "уништио" ирански програм атомског оружја и балистичких ракета.
У обраћању на хебрејском које је упутио таоцима које Хамас држи у Гази, за које постоји могућност да га чују јер су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) поставиле звучнике у Појасу Газе преко којих је најављено да ће емитовати његов говор, Нетанјаху је рекао да се Израел неће смирити док их све не врати кући, преноси Ројтерс.
Он је Хамас позвао да положи оружје и да све таоце одмах ослободи, наводећи да ће на тај начин преживети, а да ће припаднике те милитантне групе у супротном случају Израел прогонити.
Како је казао, многи лидери који јавно осуђују Израел, захваљују тој земљи иза затворених врата.
ИДФ је потврдио да је канцеларија премијера Бенјамина Нетанјахуа наредила да емитује нејгов говор у УН Палестинцима у Појасу Газе, као део "кампање утицаја", преноси Тајмс оф Израел.
Нетанјахуова канцеларија је саопштила да је наложила војсци да постави звучнике на камионе само на израелској страни границе Газе, без ризика по животе војника, иако израелска војска тврди да је и сама унела такве звучнике у Појас Газе.