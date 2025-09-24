”ТЕШКА ИЗДАЈА ДИПЛОМАТИЈЕ” Пезешкијан назвао Нетанјахуа криминалцем: Иран никада неће правити нуклеарну бомбу
ЊУЈОРК: Председник Ирана Масуд Пезешкијан изјавио је данас, током обраћања на Генералној скупштини Уједињених нација, да Иран никада није тражио и никада неће тражити да направи нуклеарну бомбу.
Пезешкијан је свој говор започео рекавши да је темељ свих божанских религија и људске савести то да не треба чинити другима оно што не бисмо желели да они чине нама, пренео је Ројтерс.
"Недавни напади Израела на Иран, уз подршку САД, супротни су том правилу. Напади су се догодили управо у време када смо корачали стазама дипломатских преговора, што је представљало тешку издају дипломатије и подривање напора ка успостављању стабилности и мира", рекао је Пезешкијан.
Према његовим речима, "овај дрски чин агресије, поред праћења бројних команданта, грађана, деце, жена, научника и интелектуалне елите моје земље, нанео је тежак ударац међународном поверењу и самој перспективи мира у региону".
Након што је премијера Израела Бењамина Нетанјахуа назвао "криминалцем", Нетањаху је говорио и о нуклеарном програму Техерана.
"Овим још једном изјављујем пред овом скупштином да Иран никада није тражио и никада неће тражити да направи нуклеарну бомбу. Ми не тражимо нуклеарно оружје. То је наше уверење, засновано на едикту који је издао Врховни вођа и верски ауторитети. Стога никада нисмо тражили оружје за масовно уништење, нити ћемо га икада тражити", изјавио је Пезешкијан.
Ројтерс подсећа да је нуклеарно надзорно тело УН, које спроводи инспекције у Ирану, саопштило да, иако не може да гарантује да је ирански нуклеарни програм потпуно мирнодопски, нема ни "веродостојне индикације" о активном, координисаном програму наоружања.