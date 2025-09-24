ПОРОДИЧНА ДРАМА КОД НОВОГ ПАЗАРА! Мушкарац страдао у свом дворишту, ЕКСПЛОЗИЈА потресла село
Јутрос око 11 часова село Свиланово, које се налази на обронцима планине Голије, потресла је трагедија када је мушкарац Будимир В. (60) извршио самоубиство активирањем ручне бомбе у непосредној близини своје породичне куће.
Према информацијама до којих је дошао портал Санџак Данас, експлозија се чула у готово целом селу, а мештани су у паници истрчали из својих домова. Полицијске екипе су одмах изашле на лице места, обезбедиле простор и започеле увиђај. На терен су упућени и лекари Хитне помоћи, али нажалост, несрећном мушкарцу није било спаса.
Будимир В. је, како наводе његове комшије, годинама радио у Руднику Ставља, где је био познат као вредан и поштен радник.
“За њега имамо само речи хвале. Никада није правио проблеме, био је тих и миран човек. Ово нас је све шокирало, нико није могао ни да слути да би овако нешто могао да уради”, испричао је један од мештана Свиланова.
Према првим незваничним информацијама, Будимир је кобни чин извршио у дворишту своје породичне куће. Мотив за овакав поступак за сада није познат, а полиција наставља истрагу како би се разјасниле све околности трагедије.
Становници Свиланова истичу да је вест о самоубиству њиховог комшије унела страх и неверицу у село.
“Ово је мало место, сви се познајемо. Трагично је када неко на овакав начин одлучи да оконча свој живот”, додаје други саговорник.
Овај случај поново отвара питање менталног здравља, посебно у руралним срединама где људи ретко траже стручну помоћ и где се проблеми често прећуткују.