МАЈКА ИЗ ПЕНСИЛВАНИЈЕ ОПТУЖЕНА ЗА СМРТ ЧЕТВОРО ДЕЦЕ Убијала их одмах након рођења, а тела сакривала по кући ОСТАТКЕ ОТКРИО СТАНОДАВАЦ
Мајка из Пенсилваније Џесика Мари Маут (39) ухапшена је и оптужена за смрт четворо новорођенчади након што је станодавац пронашао њихове остатке у ормару куће, објавио је Ен-Би-Си њуз.
Власти тврде да је Маутова добила бебе током шест година и убила их одмах након рођења.
Оптужена је за убиство из нехата, злостављање леша и прикривање смрти детета.
Остаци беба пронађени су у кесама за смеће и торбама по кући.
Станодавац, који је ишао да очисти кућу након њеног исељења у августу, открио је непријатан мирис из кесе за смеће у којој су се налазили остаци једне бебе.
Каснији налази су открили још три тела на тавану.
Маутова је наводно признала истражитељима да је сваку бебу родила код куће и да је после порођаја, када је беба престала да дише, сакрила тело у кесама или торбама.
Полиција је утврдила да никада није тражила медицинску помоћ након порођаја нити пријавила смрт.
Тренутно је у притвору и одбијена јој је кауција, а на суђењу би требало да се појави наредне недеље.