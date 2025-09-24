overcast clouds
МАЈКА ИЗ ПЕНСИЛВАНИЈЕ ОПТУЖЕНА ЗА СМРТ ЧЕТВОРО ДЕЦЕ Убијала их одмах након рођења, а тела сакривала по кући ОСТАТКЕ ОТКРИО СТАНОДАВАЦ

24.09.2025. 18:04 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
majka
Фото: Pexels

Мајка из Пенсилваније Џесика Мари Маут (39) ухапшена је и оптужена за смрт четворо новорођенчади након што је станодавац пронашао њихове остатке у ормару куће, објавио је Ен-Би-Си њуз.

Власти тврде да је Маутова добила бебе током шест година и убила их одмах након рођења. 

Оптужена је за убиство из нехата, злостављање леша и прикривање смрти детета. 

Остаци беба пронађени су у кесама за смеће и торбама по кући.

Станодавац, који је ишао да очисти кућу након њеног исељења у августу, открио је непријатан мирис из кесе за смеће у којој су се налазили остаци једне бебе. 

Каснији налази су открили још три тела на тавану.

Маутова је наводно признала истражитељима да је сваку бебу родила код куће и да је после порођаја, када је беба престала да дише, сакрила тело у кесама или торбама. 

Полиција је утврдила да никада није тражила медицинску помоћ након порођаја нити пријавила смрт.

Тренутно је у притвору и одбијена јој је кауција, а на суђењу би требало да се појави наредне недеље.

