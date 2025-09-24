Убадали их од главе до пете!
ПРЕЖИВЕЛИ ПУКОМ СРЕЋОМ Раденко је претрпео преко 50 убода, Стефан убоден око 20 пута! Детаљи УЖАСНОГ НАПАДА СТРШЉЕНОВА на тркаче у Тополи
Драган Јовановић, председник Скупштине општине Топола огласио се за "Блиц" поводом ужасног напада стршљенова на тркаче и учеснике на полумаратону "Руднички траг" у месту Блазнава надомак Тополе.
Подсећамо, напад се догодио у недељу, 21. септембра.
Како потврђује, учеснике је напао рој стршљенова, при чему је убоде задобило више од 20 учесника, а од њих најгоре су прошла двојица - Раденко Дачић из Блазнаве и Стефан Зарић из Аранђеловца.
Према речима Јовановића, инцидент се догодио на делу стазе (код куће Борка Тришића) у месту Блазнава које се налази на обронцима планине Рудник. Тога кобног дана, најгоре су прошла двојица - Раденко и Стефан.
Раденко је задобио преко 50 убода стршљенова због чега је био у животној опасности и замало да је доживео срчани удар, док су Стефана ови инсекти уболи око двадесетак пута, како је "Блиц" раније писао, што је потврдио и председник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић.
Раданко је преживео само пуком срећом. Он је у суботу, дан пре, инсистирао да буде присутна лекарска екипа. Раденко је био домаћин, испред села, односно месне заједнице, потрчао је да помогне Стефану кога су прво напали стршљенови на челу колоне, упалио је свој ауто којим је био на крају колоне тркача. Али, доживео је ту несрећу да му један рој стршљенова упадне у кабину аутомобила, објашњава Јовановић за "Блиц".
Како каже, стршљенови су га убадали од главе до пете, а како је био у мајици, шортсу и папучама, убоди су били по целом телу, па чак и врату, језику...
Пао је у несвест док је био у колима, људи су га после извукли из аутомобила. Замало да упадне у кому. Срећа да је ту била лекарска помоћ и срећа да су код себе имали лек за убод оса, стршљена, додаје Јовановић.
Још су у болници
Како истиче Драган Јованови, нападнути учесници трке код Тополе још увек се налазе у болници у Аранђеловцу и сада су у добром стању.
У болници у Аранђеловцу тренутно су на одељењу Раденко и Стефан, али су већ добро. Разговарао сам са њима и сада су стабилни и нормално комуницирају, додао је за крај.