ЈЕЗИВО! СТРШЉЕНОВИ НАПАЛИ ТАКМИЧАРЕ ТРКЕ, ЈЕДНОГ УБОЛИ ВИШЕ ОД 50 ПУТА! Цео рој напао групу тркача, опасне убоде задобило њих 20
22.09.2025. 15:26 15:32
Рој стршљенова напао је јуче групу тркача који су учествовали у традиционалној трци "Руднички траг" у околини Тополе.
Само захваљујући брзој интервенцији екипа хитне помоћи, сви су преживели, наводи се на Инстаграм страници "Геокутак".
- Како је у свом обраћању навео председник општине Топола, најтеже повреде задобио је један учесник трке кога су стршљени уболи више од 50 пута и који је због тога био у животној опасности.
Убоде је задобило више од 20 учесника, али је најбитније да су тренутно сви добро и да се опорављају од овог неочекиваног инцидента - наводи се у објави.
Instagram geokutak