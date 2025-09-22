clear sky
ЈЕЗИВО! СТРШЉЕНОВИ НАПАЛИ ТАКМИЧАРЕ ТРКЕ, ЈЕДНОГ УБОЛИ ВИШЕ ОД 50 ПУТА! Цео рој напао групу тркача, опасне убоде задобило њих 20

22.09.2025. 15:26 15:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/geokutak
Фото: pixabay.com

Рој стршљенова напао је јуче групу тркача који су учествовали у традиционалној трци "Руднички траг" у околини Тополе.

Само захваљујући брзој интервенцији екипа хитне помоћи, сви су преживели, наводи се на Инстаграм страници "Геокутак".

- Како је у свом обраћању навео председник општине Топола, најтеже повреде задобио је један учесник трке кога су стршљени уболи више од 50 пута и који је због тога био у животној опасности.

Убоде је задобило више од 20 учесника, али је најбитније да су тренутно сви добро и да се опорављају од овог неочекиваног инцидента - наводи се у објави.

Instagram geokutak 

стршљен стршљенови
Вести Хроника
