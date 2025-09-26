clear sky
ДРЖАВА ПОДРЖАВА ЖЕНСКИ БИЗНИС И СРПСКО КУЛТУРНО БЛАГО За жене предузетнице и старе занате никад већа издвајања из буџета државе, ево ко све може да конкурише

26.09.2025. 17:14 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
стари занати
Фото: unsplash.com

Влада Републике Србије усвојила је на седници Уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години, са циљем пружања континуиране подршке оснивању и даљем развоју женског предузетништва.

За спровођење овог програма обезбеђено је 70 милиона динара бесповратних средстава из буџета, а преостали износ улагања финансираће се из сопствених средстава корисника, или из кредита Фонда за развој Републике Србије.

Чланови Владе усвојили су и Уредбу о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2025. години.

Тако ће носиоци сертификата старих и уметничких заната и послова домаће радиности, које издаје Министарство привреде, моћи да поднесу захтев за добијање бесповратних средстава. За реализацију Програма намењено је 20 милиона динара.

stari zanat
Фото: unsplash.com

Очување културног блага

Женско предузетништво омогућава женама да постану економски независне и активно доприносе развоју локалне и националне економије.

Улагањем у старе занате, држава подржава мала и средња предузећа, која су често основ економске стабилности у руралним и мање развијеним крајевима.

Жене се и даље суочавају са бројним препрекама у свету бизниса- од ограниченог приступа финансијама до мањих могућности за едукацију и менторство, а државна подршка омогућава равноправнији приступ ресурсима, чиме се јача улога жена у привреди и друштву.

Старе занате често негују жене. Подршка овим занатима значи очување традиције, идентитета и културне разноврсности.

Улагањем у ову област држава не само да чува културно благо, већ га претвара у економски потенцијал (нпр. кроз туризам и извоз уникатних производа).

Жене у руралним срединама често немају друге могућности за запошљавање осим у пољопривреди или породичним занатима.

Улагањем у жене и старе занате, држава доприноси одрживом развоју тих подручја и смањује миграције ка градовима.
 

Вести Друштво
