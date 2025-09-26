ДРЖАВА ПОДРЖАВА ЖЕНСКИ БИЗНИС И СРПСКО КУЛТУРНО БЛАГО За жене предузетнице и старе занате никад већа издвајања из буџета државе, ево ко све може да конкурише
Влада Републике Србије усвојила је на седници Уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години, са циљем пружања континуиране подршке оснивању и даљем развоју женског предузетништва.
За спровођење овог програма обезбеђено је 70 милиона динара бесповратних средстава из буџета, а преостали износ улагања финансираће се из сопствених средстава корисника, или из кредита Фонда за развој Републике Србије.
Чланови Владе усвојили су и Уредбу о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2025. години.
Тако ће носиоци сертификата старих и уметничких заната и послова домаће радиности, које издаје Министарство привреде, моћи да поднесу захтев за добијање бесповратних средстава. За реализацију Програма намењено је 20 милиона динара.
Очување културног блага
Женско предузетништво омогућава женама да постану економски независне и активно доприносе развоју локалне и националне економије.
Улагањем у старе занате, држава подржава мала и средња предузећа, која су често основ економске стабилности у руралним и мање развијеним крајевима.
Жене се и даље суочавају са бројним препрекама у свету бизниса- од ограниченог приступа финансијама до мањих могућности за едукацију и менторство, а државна подршка омогућава равноправнији приступ ресурсима, чиме се јача улога жена у привреди и друштву.
Старе занате често негују жене. Подршка овим занатима значи очување традиције, идентитета и културне разноврсности.
Улагањем у ову област држава не само да чува културно благо, већ га претвара у економски потенцијал (нпр. кроз туризам и извоз уникатних производа).
Жене у руралним срединама често немају друге могућности за запошљавање осим у пољопривреди или породичним занатима.
Улагањем у жене и старе занате, држава доприноси одрживом развоју тих подручја и смањује миграције ка градовима.