Власници спуштају цене и по 10.000 евра!
ХАОС НА ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА! У огласима већ пише „снижено“, а нови талас који долази могао би да изненади и КУПЦЕ И ПРОДАВЦЕ
Власници, који су у јеку поскупљења очекивали брзу зараду, сада све чешће спуштају цене некретнина
На тржишту некретнина у Србији примећује се све чешћи тренд - масовно обарање цена кућа које месецима стоје у огласима.
Власници, који су у јеку поскупљења очекивали брзу зараду, сада све чешће спуштају износе и по 10.000 евра, уз напомену да је цена "снижена" или "договор могућ".
Разлог је јасан, многе куће које се продају у огласима су годинама запуштена сеоска имања или наслеђене некретнине у којима нико не живи. Власници су их држали празне док нису почеле да пропадају, а када је тржиште поскочило, одлучили су да их понуде по високој цени. Међутим, купци не желе да плате много за објекте у које је потребно додатно улагање, па продавци сада спуштају очекивања.
Међутим, са предлогом закона " коначно свој на своме", ствари су потпуно добиле нови угао.
Министар финансија Синиша Мали и министарка грађевинарства Александра Софронијевић изјавили су да се у наредном периоду очекује пад цена некретнина широм Србије, након ступања на снагу закона „Своји на своме“. На питање да ли ће тржиште заиста осетити појефтињења, министарка Софронијевић је нагласила да ће повећана понуда неминовно довести до снижавања цена.
"Познато је да је забрањено прометовање неукњиженим непокретностима, а ако на тржишту имате велики број понуда, то је закон понуде и тражње", рекла је министарка.
Мали је подсетио да су каматне стопе додатно смањене, што олакшава куповину станова и кућа.
"Људима је сада лакше да дођу до новца да купе некретнине. Имаћемо дупли ефекат за све грађане Србије. Држава је стабилна, остали порески приходи су стабилни. Нећемо више ништа од пореза да узимамо од грађана, хоћемо да им дамо. То иде на плате, пензије, минималне зараде, километре ауто-путева, пруга, вртиће, све оно сто значи грађанима Србије", закључио је министар у емисији „Директно са Мињом Милетић“.
Подсетио је и да ће Влада Србије на данашњој седници усвојити предлог новог закона о легализацији објеката, нагласивши да је то само једна од мера државе за подизање животног стандарда.
Kurir/Mondo