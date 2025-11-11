АУТОБУС СА ТУРИСТИМА УДАРИО У КАМИОН, ИМА ПОГИНУЛИХ Велика несрећа у Хургади, десетине повређених, потврђено да има страних држављана
Две особе су погинуле након што је аутобус пун туриста - међу којима је било и страних држављана - ударио у камион у близини летовалишта у Египту.
Још 36 људи је повређено у судару на путу Рас Гариб–Хургада, северно од Црвеног мора, недалеко од Хургаде. Претпоставља се да је 24 путника у аутобусу било страног порекла, али власти за сада нису објавиле њихове националности, укључујући и оне погинулих.
Више амбулантних возила пожурило је јутрос на место несреће, а повређени су пребачени у болнице у Хургади и околини. Град је омиљена туристичка дестинација позната по дугим пешчаним плажама и луксузним хотелима.
Власти су саопштиле да су примиле дојаву о судару аутобуса туристичке компаније из Црвеног мора, који је путовао на север из Хургаде, и тешког камиона у раним јутарњим часовима. Потврђено је да су возач аутобуса и још једна особа погинули. Међу тешко повређенима има страних држављана, додале су власти.
Хургада се налази око 290 миља (око 465 километара) јужно од Каира, главног града Египта. Пут до тамо, који делимично пролази путем Рас Гариб–Хургада, траје око пет сати. За сада није познато куда је аутобус био кренуо.
Од Хургаде до пирамида у Гизи потребно је око три сата вожње, а туристичке агенције често користе аутобусе за организоване излете.
Недавно су најмање две особе погинуле након што су се у египатској делти Нила сударила два путничка воза. Око 30 људи је тада тешко повређено, а претпоставља се да је међу њима било и странаца.
До несреће је дошло у граду Загазигу, главном граду провинције Шаркија, саопштила је железничка управа земље. Министарство здравља тада је навело да је најмање 29 особа повређено, а слике са места несреће приказивале су десетине људи како забринуто стоје поред олупина возова.
У саопштењу Министарства здравља наводи се да је на место судара послато више од тридесет амбулантних возила, а 29 повређених је пребачено у болнице Ал-Ахрар и Универзитетску болницу Загазиг. Железничка управа је саопштила да се судар догодио између путничког воза број 281, који је саобраћао од Загазига до Исмаилије, и воза број 336, који је ишао из Мансуре ка Загазигу.
Исклизнућа и судари возова честа су појава у Египту, где застарела железничка мрежа годинама пати од лошег управљања. У последње време, влада је покренула више иницијатива за модернизацију железнице.
Телеграф/Дејли Мирор