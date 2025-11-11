clear sky
(ВИДЕО) МОЉЦИ ПРОНАЂЕНИ У БРАШНУ У СРБИЈИ Снимак згрозио све! Огласило се и Удружење потрошача Ефектива

11.11.2025. 11:26 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
brašno
Фото: unsplash.com

Снимак на којем се види отворено паковање кукурузног брашна у коме се налазе мољци згрозио је кориснике друштвених мрежа!

На Инстаграм профилу Удружење потрошача Ефектива појавио се снимак отвореног паковања кукурузног белог интегралног брашна у којем се јасно виде мољци.

Најгоре од свега је то што је брашно у року, јер на паковању стоји датум 27.01.2026. Да ствар буде још гора килограм овог брашна кошта чак 170 динара.

Након ове објаве усијале су се друштвене мреже, а корисници су се сложили око тога да је квалитет производа овог произвођача јако лош:

"Продавци нису одговорни, нису га они паковали - брашно у року!"... "Вега - сваки производ је ужасан.Ванилин шећер толико тешко мирише, бориш се за ваздух."... "Пакују шта стигну, набављају одакле стигну. Квалитет нула".

брашно мољац потрошачи
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Вести Друштво
