Алкохол и вожња-рецепт за трагедију ДА ЛИ ЗНАТЕ КОЛИКО САТИ ПОСЛЕ ПИЋА НЕ СМЕТЕ ЗА ВОЛАН?
Два појма која не иду један са другим јесу алкохол и вожња. Један од водећих узрочника саобраћајних незгода широм света, па и у нашој земљи, јесте алкохол.
Директан је кривац за многе трагичне исходе. Вожња у алкохолисаном стању није само лична ствар, јер то утиче и на животе других учесника у саобраћају. Да ли смо уопште свесни каквој опасности излажемо и себе и друге?
На констатацију да је алкохол постао социјално прихватљив, вози се и пије, као да људи немају довољно развијену свест о опасностима којима се излажу, др Радомир Ковачевић, токсиколог, каже “не да се слажем са тим, већ је то и опште познато”.
“Много већи проблем је кад се почиње са конзумацијом, то су деца, адолесценти. Пију на сваком кораку - клубови, изласци, прославе рођендана... Шта треба да ради друштво, родитељи? Не могу да држе децу под стакленим звоном, али је веома опасно, може бити и са трагичним исходом. Проблем је и што је алкохол веома доступан.
Често чујем: "Попијем једно пиће и одмах ме ухвати"
Као токсиколог, морам да апострофирам целу популацију, пошто је наша граница 0,2 промила алкохола у крви, увек постоје изговори што се пије. Ја сам за то да се забрани алкохол, да га није дозвољено имати у крви, јер свако ће да се вади и брани, па ја не пијем много, попијем једно пиће и одмах ме ухвати”, каже др Ковачевић.
На питање после колико времена од попијене чашице алкохола може да се седне за волан, др Ковачевић каже да све зависи од концентрације алкохола и количине.
“Алкохол кад се унесе у организам делује моментално, у неколико секунди. Највећа концентрација је за пола сата, јер када уђе у желудац, где су киселине, мора да се разгради један део, тако да је оптимално време да се седне и вози минимум два и по сата, да би се то свело на неку меру коју организам може да поднесе”, напомиње наш саговорник.
Дозвољена једна чаша вина
Истиче да у дозвољених 0,2 промила не може да каже прецизно колико је то заправо попијеног алкохола.
“Све зависи од човека, телесне масе, али то је једна чашица жестоког пића или једна стандардна чаша вина”, каже токсиколог Ковачевић.
Иначе, британска организација за безбедност саобраћаја “Роад Респецт” анализирала је конзумацију алкохола и способност за вожњу те је издала препоруке колико би требало чекати да се седне за волан након попијеног алкохолног пића, односно колико дуго алкохол остаје у организму.
Чаша вина (13,5 одсто алкохола)
Једно пиће - 3,5 сата
Два пића - 7 сати
Три пића - 10,5 сати
Четири пића - 14 сати
Пет пића - 17,5 сати
Чашица жестоког пића (40 одсто алкохола)
Једно пиће - 1,5 сат
Два пића - 3 сата
Три пића - 4,5 сата
Четири пића - 6 сати
Пет пића - 7,5 сати
Пиво, лагер (5 одсто алкохола)
Једно пиће - 2,5 сата
Два пића - 5 сати
Три пића - 7,5 сати
Четири пића - 10 сати
Пет пића - 12,5 сати
"Човек постаје храбрији и мање пажљив ако вози под утицајем алкохола"
Како ће алкохол деловати на човека, зависи од пола, старости, метаболизма, килаже конзумента, врсте алкохола, од тога шта сте јели пре пића, нивоа стреса којем сте изложени...
Алкохол доводи до опадања способности опажања у вожњи, продуженог времена реаговања на светлост и звук. У недавном разговору за “Блиц здравље”, проф. др Славица Вучинић је истакла да човек постаје храбрији, мање пажљив, површнији у процени способности за вожњу и услова на путу, а истовремено се успоравају рефлекси.
- При припитости видно поље се сужава у толикој мери да возач не разликује знакове са натписом или пешаке који желе да пређу улицу, као ни возила која наилазе из смерова под правим углом. Понекад види двоструко, покрети су му неусклађени, теже процењује удаљеност, слабије подноси светла возила која му долазе у сусрет, рефлекси су му спорији. Теже се подносе и ноћна заслепљења светлима возила која долазе из супротног смера – рекла је Вучинићева.
За следеће категорије возача је прописана нулта толеранција, односно не смеју имати нимало алкохола и/или психоактивних супстанци у крви:
Возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам лица, осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг
Возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари
Возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз
Возач возила категорије А1, А2, АМ и А
Инструктор вожње
Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног дела возачког испита
Возач са пробном возачком дозволом
Лице које надзире возача са пробном возачком дозволом
Испитивач на практичном делу возачког испита
Возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом
Различити нивои алкохола у крви утичу на тело и понашање на различите начине:
0,2 до 0,3‰ – Благо опуштање, промена расположења, благо ослабљено расуђивање
0,5‰ – Смањена будност, осећај опуштености, ослабљено расуђивање и праћење покрета
0,8‰ – Смањена координација мишића, теже уочавање опасности, нарушено расуђивање, нејасан говор
до 1,5‰ – Продужено време реакције, успорен говор, могућа мучнина и повраћање
2,0 до 3,0‰ – Збуњеност, дезоријентација, вртоглавица, могући „прекиди филма“
3,5 до 4,0‰ – Тровање алкохолом, потенцијални губитак свести
Изнад 4,0‰ – Потенцијално смртоносна доза, ризик од коме и престанка дисања