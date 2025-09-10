ПИЈАН НАСИЛНИЧКИ ВОЗИО У ТЕМЕРИНУ За воланом са више од 2 промила алкохола
У протекла 24 сата, на подручју Јужнобачког округа, односно Града Новог Сада, догодило се девет саобраћајних незгода у којима су два лица задобила тешке, а три лаке телесне повреде, саоппштила је Полицијска управа Нови Сад.
Полицијска управа у Новом Саду је, 9. септембра, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 410 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја је искључен 31 возач и шест возила, а задржана су четири возача, два због вожње под дејстом алкохола, један због понављања или настављања вршења прекршаја и један због насилничке вожње.
За насилничку вожњу терети се возач који је у Темерину возио аутомобил у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму, сдаоппштила је Полицијска управа Нови Сад.
Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.