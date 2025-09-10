overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПИЈАН НАСИЛНИЧКИ ВОЗИО У ТЕМЕРИНУ За воланом са више од 2 промила алкохола

10.09.2025. 18:09 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У протекла 24 сата, на подручју Јужнобачког округа, односно Града Новог Сада, догодило се девет саобраћајних незгода у којима су два лица задобила тешке, а три лаке телесне повреде, саоппштила је Полицијска управа Нови Сад.

Полицијска управа у Новом Саду је, 9. септембра, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 410 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На овом подручју, из саобраћаја је искључен 31 возач и шест возила, а задржана су четири возача, два због вожње под дејстом алкохола, један због понављања или настављања вршења прекршаја и један због насилничке вожње. 

За насилничку вожњу терети се возач који је у Темерину возио аутомобил у стању потпуне алкохолисаности, са више од 2 промила алкохола у организму, сдаоппштила је Полицијска управа Нови Сад.  

Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.

насилничка вожња темерин вожња под дејством алкохола
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај